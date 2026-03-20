Horoscop săptămânal Taur 23-27 martie 2026. Miercuri, conjuncția dintre Soare și Neptun în Berbec activează domeniul izolării și al subconștientului, ceea ce te poate face să te simți mai retras sau predispus la vise lucide.

Joi, conjuncția dintre Venus și Chiron în Berbec poate aduce la suprafață o suferință legată de o iubire ascunsă sau de un sacrificiu pe care l-ai făcut în trecut și pe care încă nu l-ai procesat. Totuși, sextilul dintre Soare și Pluto acționează ca un motor de putere în cariera ta, oferindu-ți capacitatea de a schimba ierarhiile sau de a influența deciziile unor superiori fără a face prea mult zgomot. Te simți ca o prezență care, din umbră, reușește să coordoneze evenimente de amploare în favoarea propriei evoluții sociale.

BANI: Miercuri, conjuncția Soare și Neptun te avertizează să fii atent la hoți sau la înșelătorii online, deoarece vigilența ta este scăzută. Poți pierde o sumă mică de bani din cauza unei neglijențe administrative. Joi, aspectul dintre Venus și Chiron te poate face să te simți păgubit într-o negociere sau să regreți o investiție făcută din motive emoționale. Dinamica Soare-Pluto aduce un eveniment concret, cum ar fi obținerea unei aprobări de la un șef dificil pentru o strategie de restructurare a departamentului tău.

DRAGOSTE: Poți trăi momente de singurătate în care să reflectezi asupra nevoilor tale afective reale. Joi, conjuncția Venus și Chiron în Berbec poate aduce o stare de melancolie legată de un partener care este indisponibil fizic sau emoțional. Te poți simți singur în doi, dar această stare este poarta către o vindecare profundă a modului în care te raportezi la abandon. Un eveniment cotidian ar putea fi regăsirea unei scrisori vechi sau a unui mesaj de la cineva din trecut, fapt care îți va permite să înțelegi de ce anumite tipare s-au repetat în viața ta. Sextilul Soare Pluto îți oferă forța de a tăia legăturile toxice dintr-o singură mișcare, fără regrete.

