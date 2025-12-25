Horoscop săptămânal Taur 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Mercur aflat în tensiune cu Saturn îți cere să privești realist un plan care părea promițător, dar care are limite concrete.

Pot apărea situații în care ești nevoit să renunți la o idee sau să o ajustezi serios. Mercur careu Neptun poate crea confuzie în relațiile cu prietenii sau în proiectele de grup, unde promisiunile nu sunt respectate sau informațiile sunt incomplete. Chiron activ îți arată unde ai tendința de a te autosabota prin tăcere sau prin amânarea confruntărilor necesare.

BANI: Financiar, este o săptămână care cere prudență maximă. Pot apărea cheltuieli neprevăzute legate de taxe, datorii sau obligații mai vechi. Dacă lucrezi într-un domeniu unde sunt implicați bani comuni, sponsorizări sau fonduri externe, verifică atent fiecare detaliu. Nu este momentul să te bazezi pe promisiuni verbale. Este mai bine să amâni o decizie financiară decât să o iei pe baza unor informații incomplete.

DRAGOSTE: În dragoste, lucrurile pot deveni mai serioase decât ai anticipat. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții despre viitor, stabilitate și siguranță emoțională. Este posibil să simți nevoia de mai multă claritate din partea partenerului. Dacă ești singur, poți fi atras de cineva din cercul de prieteni, dar situația este ambiguă și necesită răbdare.

