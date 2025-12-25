Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop săptămânal Taur 29 decembrie – 02 ianuarie 2026

Horoscop săptămânal Taur 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Mercur aflat în tensiune cu Saturn îți cere să privești realist un plan care părea promițător, dar care are limite concrete.

de Redactia Observator

la 25.12.2025 , 15:52
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Taur 29 decembrie – 02 ianuarie 2026 - Shutterstock

Pot apărea situații în care ești nevoit să renunți la o idee sau să o ajustezi serios. Mercur careu Neptun poate crea confuzie în relațiile cu prietenii sau în proiectele de grup, unde promisiunile nu sunt respectate sau informațiile sunt incomplete. Chiron activ îți arată unde ai tendința de a te autosabota prin tăcere sau prin amânarea confruntărilor necesare.

BANI: Financiar, este o săptămână care cere prudență maximă. Pot apărea cheltuieli neprevăzute legate de taxe, datorii sau obligații mai vechi. Dacă lucrezi într-un domeniu unde sunt implicați bani comuni, sponsorizări sau fonduri externe, verifică atent fiecare detaliu. Nu este momentul să te bazezi pe promisiuni verbale. Este mai bine să amâni o decizie financiară decât să o iei pe baza unor informații incomplete.

DRAGOSTE: În dragoste, lucrurile pot deveni mai serioase decât ai anticipat. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții despre viitor, stabilitate și siguranță emoțională. Este posibil să simți nevoia de mai multă claritate din partea partenerului. Dacă ești singur, poți fi atras de cineva din cercul de prieteni, dar situația este ambiguă și necesită răbdare.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
Înapoi la Homepage
Unde petrece Crăciunul Ioana Țiriac. Fiica miliardarului român a ales o destinație exotică
Unde petrece Crăciunul Ioana Țiriac. Fiica miliardarului român a ales o destinație exotică
Exclusiv | Ce va face Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, cu marele premiu: „Am plănuit multe”
Exclusiv | Ce va face Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, cu marele premiu: „Am plănuit multe”
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Taur 29 decembrie – 02 ianuarie 2026