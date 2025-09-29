Horoscop săptămânal Taur 29 septembrie - 3 octombrie 2025. Mercur în careu cu Jupiter îți poate aduce situații în care cineva de la serviciu promite mai mult decât poate livra, iar tu rămâi să gestionezi consecințele.

Poți primi un telefon legat de o chestiune administrativă sau legală care necesită rezolvare rapidă. Uranus din zodia ta, aflat în aspecte armonioase cu Neptun și Pluto, îți dă șansa să te reinventezi: poate simți că e timpul să faci o schimbare de direcție profesională sau să aduci o inovație într-un proiect.

Bani: Financiar, există tentația de a cheltui mai mult decât este cazul, eventual pe lucruri legate de confort sau imagine. De exemplu, poți fi atras de un obiect scump pentru casă sau de o investiție care arată bine pe hârtie, dar care nu are fundament solid. Totuși, Uranus în trigon cu Pluto îți poate oferi șansa să negociezi un contract sau să restructurezi un credit în avantajul tău.

Dragoste: Pe plan sentimental, discuțiile cu partenerul pot fi tensionate din cauza unor diferențe de viziune: tu vrei stabilitate, el sau ea poate dori mai multă libertate. Pentru cei singuri, este o perioadă în care atracția apare spontan, posibil față de cineva cunoscut prin prieteni sau printr-un eveniment social. Diferențele de ritm sau de valori pot complica începutul.

