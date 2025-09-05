Horoscop săptămânal Taur 8-12 septembrie 2025. Soare-Mercur în Fecioară îți activează zona legată de pasiuni, hobby-uri, dar și de relațiile cu copiii.

Poți începe un curs practic, poate fotografie, design, contabilitate, poți pune bazele unui proiect personal sau te poți implica în activități educative pentru cei mici. Sextilul cu Jupiter aduce susținere din partea familiei sau a unei autorități, de exemplu aprobarea unei cereri școlare pentru copil sau sprijin financiar pentru un proiect artistic.

Bani: Pe partea financiară, Mercur te ajută să fii atent la detalii. Poți semna un contract temporar care îți aduce bani suplimentari sau poți rezolva o chestiune legată de taxe și impozite. Sextilul cu Jupiter arată șansa de a câștiga bani dintr-o activitate pe care o faci din plăcere: predare, ateliere, vânzarea unor produse handmade. Este o perioadă bună pentru a analiza cheltuielile legate de copii sau de educație și a lua decizii mai avantajoase.

Dragoste: Dacă ești într-o relație, discuțiile pot fi legate de viitor, de planuri comune sau de investiții pentru copii. Mercur te ajută să îți exprimi clar dorințele, iar Jupiter aduce șansa unei decizii constructive, cum ar fi planificarea unei vacanțe sau a unei investiții în locuință. Dacă ești singur, acest tranzit îți poate aduce o întâlnire prin intermediul unui cerc de prieteni sau în cadrul unui eveniment educativ.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei La şcoala copilului vostru se poartă uniformă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰