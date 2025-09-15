Horoscop săptămânal Vărsător 15-19 septembrie 2025

Poți primi o propunere de a participa la un proiect care te provoacă să gândești mai larg. Opoziția cu Saturn îți cere însă să fii realist: nu toate ideile sunt fezabile și trebuie să vezi ce resurse ai la dispoziție. Opoziția cu Neptun atrage atenția asupra confuziilor financiare sau a promisiunilor care nu se materializează.

Bani: Ai ocazia să investești într-un proiect educațional sau într-o călătorie legată de muncă, dar e nevoie de atenție la detalii. Promisiunile financiare venite din afară pot părea mai atractive decât sunt în realitate. Este recomandat să nu semnezi contracte internaționale sau să nu faci achiziții majore fără a analiza atent clauzele.

Dragoste: Relațiile capătă o notă mai profundă, iar tu îți dorești să împărtășești valori și idealuri cu partenerul. Dacă ești într-un cuplu, apar discuții despre viitor, poate legate de o mutare sau de un proiect de viață comun. Dacă ești singur, poți întâlni pe cineva printr-un context academic sau într-o călătorie, dar este esențial să păstrezi o doză de realism și să nu te lași purtat de entuziasmul momentului.

