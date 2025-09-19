Horoscop săptămânal Vărsător 22-26 septembrie 2025. Pentru tine, aceste zile pot aduce schimbări bruște de planuri.

Luna trece prin semnul tău la începutul săptămânii și accentuează opoziția cu Uranus, aducând instabilitate în familie sau legată de casă. Poate apărea o vizită neașteptată sau o modificare legată de locuință. Soarele în Balanță îți susține studiile și proiectele de dezvoltare, dar opoziția cu Neptun poate aduce și promisiuni false din partea unor colaboratori.

BANI: Banii pot fi influențați de parteneriate. Poți primi o ofertă de colaborare care pare avantajoasă, dar implică clauze ascunse. Marte în Scorpion îți cere să fii ferm în negocieri. Este posibil ca un coleg sau asociat să îți ceară o parte mai mare din profit sau să existe dispute legate de cine plătește anumite cheltuieli comune.

DRAGOSTE: Luna și aspectele tensionate te pot face să simți că partenerul este prea imprevizibil sau că îți subminează planurile. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții legate de mutare sau de familie. Dacă ești singur, o persoană întâlnită într-un context de călătorie sau curs poate să te atragă, dar să nu fie disponibilă pe termen stabil.

