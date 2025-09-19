Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop săptămânal Vărsător 22-26 septembrie 2025

Horoscop săptămânal Vărsător 22-26 septembrie 2025. Pentru tine, aceste zile pot aduce schimbări bruște de planuri.

de Redactia Observator

la 19.09.2025 , 14:34
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Vărsător 22-26 septembrie 2025 - Shutterstock

Luna trece prin semnul tău la începutul săptămânii și accentuează opoziția cu Uranus, aducând instabilitate în familie sau legată de casă. Poate apărea o vizită neașteptată sau o modificare legată de locuință. Soarele în Balanță îți susține studiile și proiectele de dezvoltare, dar opoziția cu Neptun poate aduce și promisiuni false din partea unor colaboratori.

BANI: Banii pot fi influențați de parteneriate. Poți primi o ofertă de colaborare care pare avantajoasă, dar implică clauze ascunse. Marte în Scorpion îți cere să fii ferm în negocieri. Este posibil ca un coleg sau asociat să îți ceară o parte mai mare din profit sau să existe dispute legate de cine plătește anumite cheltuieli comune.

DRAGOSTE: Luna și aspectele tensionate te pot face să simți că partenerul este prea imprevizibil sau că îți subminează planurile. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții legate de mutare sau de familie. Dacă ești singur, o persoană întâlnită într-un context de călătorie sau curs poate să te atragă, dar să nu fie disponibilă pe termen stabil.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
Înapoi la Homepage
Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria
Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl ocupă în București. Cum s-a ajuns în această situație
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl ocupă în București. Cum s-a ajuns în această situație
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să mai plănuiţi o vacanţă la mare în extrasezon?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Vărsător 22-26 septembrie 2025