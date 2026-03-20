Horoscop săptămânal Vărsător 23-27 martie 2026. Miercuri, conjuncția dintre Soare și Neptun în Berbec activează domeniul comunicării, al anturajului apropiat și al deplasărilor scurte, aducând o atmosferă de confuzie informațională.

de Alexandru Păunescu

la 20.03.2026 , 14:59
Te poți simți neînțeles în discuțiile zilnice sau poți primi mesaje pline de ambiguitate. Joi, conjuncția dintre Venus și Chiron în Berbec scoate la lumină o rană legată de inteligența ta sau de capacitatea ta de a fi elocvent. Te poți simți rănit de o remarcă a unui vecin sau a unui frate. Totuși, sextilul dintre Soare și Pluto îți oferă o putere de influență socială imensă și o autoritate personală de necontestat. Vei descoperi că ai forța de a-ți schimba radical imaginea și de a deveni un lider de opinie în comunitatea ta.

BANI: Miercuri, conjuncția Soare și Neptun te avertizează asupra riscului de a pierde contracte mici din cauza unor erori de redactare sau a unor neînțelegeri verbale. Nu te lăsa dus de val în discuțiile comerciale fără a avea dovezi scrise. Joi, aspectul Venus și Chiron ar putea aduce o cheltuială legată de reparația mașinii sau a telefonului, ori necesitatea de a investi în cursuri de perfecționare pentru a compensa o insecuritate profesională. Sextilul dintre Soare și Pluto aduce un eveniment concret, precum obținerea unei poziții de autoritate într-un proiect media sau într-o organizație locală care vine cu beneficii financiare indirecte importante. Poți semna un contract de colaborare exclusiv care îți permite să îți impui propriile reguli de lucru.

DRAGOSTE: Joi, conjuncția Venus și Chiron în Berbec poate aduce o discuție tensionată cu partenerul din cauza unor mesaje greșit interpretate sau a unei lipse de atenție la nevoile sale verbale. Poți resimți o durere acută dacă simți că opinia ta nu este respectată în cuplu. Totuși, sextilul Soare Pluto oferă o atracție magnetică și o pasiune care se naște din confruntarea ideilor. Dacă ești singur, săptămâna ar putea aduce o întâlnire pasională cu cineva din anturajul tău apropiat, cineva pe care îl cunoști de mult dar pe care acum îl vezi într-o lumină nouă, mult mai intensă.

