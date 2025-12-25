Horoscop săptămânal Vărsător 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Mercur careu Saturn poate aduce stări de îndoială, oboseală mentală sau senzația că anumite lucruri te apasă fără să le poți verbaliza clar.

Mercur careu Neptun amplifică această stare, crescând riscul de confuzie, interpretări greșite sau autoamăgire. Este posibil să îți pui multe întrebări legate de direcția ta, de sensul unor alegeri recente sau de oameni din jurul tău. Chiron în mers direct te ajută să conștientizezi unde te-ai rănit prin cuvinte, tăceri sau decizii luate din frică. Este o săptămână potrivită pentru reflecție și clarificare interioară, nu pentru expunere excesivă.

BANI: Din punct de vedere financiar, lucrurile pot părea neclare sau greu de controlat. Pot apărea cheltuieli ascunse, costuri pe care nu le-ai anticipat sau situații în care banii se duc fără să îți dai seama exact pe ce. Este important să verifici extrasele, facturile și să fii atent la plăți recurente. Dacă lucrezi într-un domeniu care implică activități din umbră, cercetare sau colaborări discrete, pot apărea întârzieri sau schimbări de plan.

DRAGOSTE: Dacă ești într-o relație, poți simți nevoia de mai mult spațiu sau de timp pentru tine, ceea ce poate fi interpretat greșit de partener dacă nu comunici clar. Pot apărea suspiciuni, temeri sau gânduri nespuse care tensionează atmosfera. Dacă ești singur, poți fi atras de cineva indisponibil emoțional sau implicat într-o situație complicată. Săptămâna îți cere să fii sincer cu tine și să nu intri în relații bazate pe iluzii sau salvare emoțională.

