Horoscop săptămânal Vărsător 29 septembrie - 3 octombrie 2025

Horoscop săptămânal Vărsător 29 septembrie - 3 octombrie 2025. Mercur în careu cu Jupiter îți poate aduce săptămâna aceasta situații neclare în zona creativă sau în planurile personale.

la 29.09.2025 , 12:57
Poți primi critici contradictorii la un proiect, ceea ce te poate deruta. De exemplu, un coleg îți spune că ești prea îndrăzneț, iar altul că nu ești suficient de curajos. Uranus în sextil cu Neptun îți oferă inspirație: găsești o cale de mijloc, o soluție care împacă ambele opinii. Uranus în trigon cu Pluto te sprijină să faci o schimbare profundă în modul în care îți exprimi ideile.

Bani: Financiar, pot apărea cheltuieli legate de hobby-uri sau copii. Poți fi tentat să cumperi bilete la un eveniment, chiar dacă bugetul nu îți permite pe deplin. Totuși, Uranus poate aduce o surpriză, poate cineva îți oferă acces gratuit la un eveniment sau găsești o variantă mai ieftină. Dacă ai o activitate creativă, aceasta poate genera venituri neașteptate.

Dragoste: În relații, atmosfera este intensă. Dacă ești într-un cuplu, pot apărea tensiuni din cauza așteptărilor diferite: tu vrei distracție, partenerul vrea siguranță. O ieșire în oraș sau o discuție sinceră vă poate ajuta să vă reconectați. Dacă ești singur, poți întâlni pe cineva într-un context artistic sau relaxant, cum ar fi la un concert sau într-o cafenea.

