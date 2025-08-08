Horoscop săptămânal Rac 11-15 august. Pe nativii în Rac îi aşteaptă un val de energie pozitivă şi încredere în propriile forţe. Pe plan emoţional, racii vor fi în centrul atenţiei celor dragi şi persoanelor cu intenţii sincere.

Cu Venus și Jupiter în conjuncție în semnul tău, primești un val de energie pozitivă și încredere în propriile forțe. Mercur, revenind la mers direct în zona banilor, îți clarifică deciziile legate de resurse și planuri de achiziții. Sextilul cu Marte te încurajează să pui în mișcare proiecte personale, să-ți asumi inițiativa și să stabilești contacte utile.

Bani: Această săptămână poate aduce un câștig important, un bonus sau un cadou valoros. De asemenea, discuțiile despre investiții devin mai clare, iar ideile pe care le-ai amânat pot fi acum puse în aplicare. Atenție însă la cheltuielile exagerate pentru a impresiona, chiar dacă energia conjuncției te face să te răsfeți.

Dragoste: Ești în centrul atenției celor dragi și atragi persoane cu intenții sincere. Dacă ești într-o relație, Venus și Jupiter intensifică armonia și dorința de a petrece timp de calitate împreună. Cei singuri pot primi invitații surprinzătoare care le deschid noi perspective sentimentale.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei În ultimul an, ți-a fost greu să-ți cumperi lucruri de bază? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰