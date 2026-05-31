Horoscop Scorpion luna iunie 2026. Trecerea lui Mercur și, ulterior, trecerea Soarelui în sectorul studiilor înalte, al spiritualității și al conexiunilor cu străinătatea îți stimulează dorința de evoluție mentală.

Însă, când Mercur începe retrogradarea în această zonă la final de iunie, te poți confrunta cu încurcături legate de biletele de avion, întârzieri ale unor vize sau blocaje în examene. Luna Nouă se produce în sectorul transformărilor emoționale și al resurselor comune, oferindu-ți șansa unei regenerări profunde. Trecerea lui Chiron în sectorul parteneriatelor aduce la suprafață vulnerabilități vechi în relațiile cu ceilalți, cerându-ți să vindeci tiparele de co-dependență. Finalul lunii te propulsează în carieră printr-o vizibilitate publică maximă și succes răsunător datorită unor tranzite planetare de excepție.

BANI: Financiar, luna începe în forță datorită Lunii Noi care se produce în sectorul resurselor obținute de la alții, al creditelor, taxelor și moștenirilor. Este momentul perfect pentru a refinanța un împrumut, a discuta despre bugetul familiei sau a atrage un investitor în afacerea ta. Pe plan profesional, Luna Plină de la sfârșitul lunii se revarsă peste sectorul comunicării, al negocierilor și al contractelor scrise, aducând o finalizare importantă: poți semna un acord comercial decisiv, poți încheia un parteneriat local profitabil sau poți finaliza un proiect editorial. Marea oportunitate apare la mijlocul lunii, când trecerea lui Venus în sectorul carierei și al statutului social, consolidată la finalul lunii de trecerea lui Jupiter, îți promite o ascensiune profesională de excepție, recunoaștere din partea superiorilor, premii sau oportunități unice de avansare care îți vor spori considerabil prestigiul.

DRAGOSTE: Prezența lui Chiron în sectorul căsătoriei și al parteneriatelor stabile poate scoate la lumină frici de abandon sau răni vechi legate de respingere; este un moment bun pentru a discuta deschis cu partenerul despre insecuritățile tale. Luna Nouă din sectorul intimității profunde favorizează o reconectare pasională, ajutându-te să te vulnerabilizezi complet în fața persoanei iubite. La finalul lunii, când Mercur începe retrogradarea în sectorul mentalității tale, evită să îți impui cu agresivitate convingerile în fața partenerului, pentru a nu genera dispute ideologice inutile. Din fericire, trecerea lui Venus și a lui Jupiter în zona imaginii publice arată că spre finalul lunii te vei mândri cu partenerul tău în societate sau, dacă ești singur, poți începe o relație cu o persoană admirată, care deține un statut social înalt.

