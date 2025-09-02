Horoscop Scorpion luna septembrie 2025. Septembrie vine cu o energie intensă pentru tine, mai ales în a doua parte a lunii. Saturn retrograd în Pești te face să îți reevaluezi relațiile cu copiii, proiectele creative și modul în care îți exprimi talentele.

Este o perioadă de maturizare, în care înțelegi mai bine ce responsabilități implică bucuriile și pasiunile tale. Mercur și Venus în Fecioară activează zona socială: prieteniile, colaborările de grup și planurile comune primesc atenție sporită. Poți descoperi cine îți este alături cu adevărat. Eclipsa de Lună în Pești din 7 septembrie poate marca finalul unei etape într-un proiect creativ sau într-o relație sentimentală mai puțin stabilă. Eclipsa de Soare în Fecioară din 21 septembrie aduce noi începuturi prin prieteni și colaborări.

Bani: Financiar, luna este una intensă. Saturn retrograd îți cere să nu te grăbești cu investițiile speculative și să nu te bazezi doar pe noroc. Mercur și Venus în Fecioară pot aduce câștiguri prin colaborări de grup sau prin sprijinul prietenilor. Eclipsa de Soare marchează un început într-un proiect colectiv care poate deveni profitabil pe termen mediu. Marte în semnul tău îți oferă ambiție să câștigi mai mult, dar și tendința să riști.

Dragoste: În plan afectiv, Saturn retrograd te face să îți reanalizezi relațiile romantice și să înțelegi dacă ele au o fundație solidă. Eclipsa de Lună în Pești poate însemna încheierea unei povești sentimentale superficiale sau o revelație despre adevăratele tale dorințe. Venus în Fecioară aduce șanse de întâlniri prin prieteni sau grupuri sociale. Pentru Scorpionii într-o relație, ultimele zile ale lunii, odată cu Marte în semnul tău, aduc intensitate și pasiune, dar și posibilitatea unor conflicte dacă există tensiuni ascunse.

