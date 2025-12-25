Horoscop Taur ianuarie 2026. Mercur în Capricorn te ajută să structurezi planuri legate de studii, călătorii sau un proiect care îți poate schimba perspectiva.

Luna Plină din Rac aduce o conversație importantă sau o veste cu impact emoțional, posibil legată de un act, o decizie legală sau o relație cu cineva apropiat. Luna Nouă în Capricorn te susține în luarea unei decizii ferme legate de viitorul tău. Intrările planetare în Vărsător mută accentul pe carieră, unde pot apărea schimbări neașteptate, iar Neptun în Berbec te invită la introspecție și la renunțarea la convingeri limitative.

BANI: Poți avea cheltuieli legate de educație, deplasări sau perfecționare profesională. După Luna Nouă, se pot deschide oportunități de câștig prin extinderea activității sau printr-o colaborare cu persoane din afara mediului tău obișnuit. Intrarea lui Marte în Vărsător poate genera tensiuni la locul de muncă, mai ales dacă simți că eforturile tale nu sunt recunoscute financiar. Este important să îți susții valoarea, dar fără confruntări directe.

DRAGOSTE: În dragoste, ianuarie aduce maturizare și claritate. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții despre mutare, planuri pe termen apropiat sau asumarea unor responsabilități comune. Emoțiile sunt profunde, dar constructive dacă sunt exprimate sincer. Dacă ești singur, poți întâlni pe cineva într-un context profesional sau educațional, iar relația se construiește lent, pe baza compatibilității de valori. Finalul lunii îți oferă o mai bună înțelegere a nevoilor tale emoționale reale.

