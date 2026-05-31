Horoscop Taur luna iunie 2026. Trecerea lui Mercur și, ulterior, trecerea Soarelui îți activează puternic sectorul comunicării și al relațiilor cu mediul apropiat. Vei fi implicat într-un flux continuu de întâlniri, apeluri telefonice și drumuri locale.

Totuși, când Mercur începe retrogradarea în această zonă la finalul lunii, riști să experimentezi blocaje în trafic, rătăciri de documente sau mesaje trimise greșit. Un moment critic de transformare personală are loc la mijlocul lunii, când trecerea lui Chiron se produce chiar în sectorul identității și al corpului tău fizic, aducând la suprafață o veche sensibilitate legată de imaginea ta sau de încrederea în sine, cerându-ți o vindecare profundă. Luna Nouă îți aduce noutăți în privința valorilor personale. Spre finalul lunii, atmosfera se schimbă radical în bine, Luna Plină îți lărgește perspectivele spirituale, iar trecerea lui Venus și trecerea lui Jupiter îți inundă sectorul casei și al familiei cu armonie și expansiune.

BANI: Luna Nouă se produce în zona banilor câștigați din muncă proprie și a resurselor materiale, marcând momentul ideal pentru a solicita o mărire de salariu, a descoperi o nouă sursă de venit sau a-ți valorifica un talent ascuns. La sfârșitul lunii, Luna Plină în sectorul studiilor superioare, al legii și al relațiilor cu străinătatea aduce finalizarea unui curs de calificare, obținerea unei diplome esențiale sau rezolvarea unui litigiu juridic care îți blocase activitatea comercială. Totuși, ai mare grijă când Mercur începe retrogradarea în sectorul negocierilor, deci nu achiziționa telefoane, laptopuri sau mijloace de transport în ultimele zile din iunie, deoarece vor prezenta vicii ascunse de fabricație, iar contractele semnate atunci vor necesita renegocieri masive ulterior.

DRAGOSTE: În prima parte a lunii, trecerea lui Mercur și a Soarelui te ajută să fii extrem de empatic și să porți discuții clarificatoare cu partenerul. Însă, când Mercur începe retrogradarea la final de iunie, evită deciziile radicale în cuplu, deoarece ești predispus să interpretezi greșit intențiile partenerului. Schimbarea calitativă apare după mijlocul lunii, când trecerea lui Venus și, ulterior, trecerea lui Jupiter îți activează sectorul domestic. Această energie aduce o atmosferă caldă, festivă în cămin; poți decide să te muți împreună cu persoana iubită, să organizezi o petrecere de familie sau să cumperi decorațiuni de lux pentru casă. Relațiile de cuplu devin mai stabile, iar confortul casei tale devine principalul refugiu romantic unde te simți cu adevărat iubit și protejat.

Articolul continuă după reclamă

Alexandru Păunescu Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰