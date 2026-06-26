Horoscop weekend 27-28 iunie 2026. Mercur retrograd dă peste cap planurile zodiilor

Berbec

Mercur intră în Gemeni și începe mișcarea de retrogradare, afectând comunicarea și deplasările scurte. Te poți aștepta ca mașina să prezinte o defecțiune electrică la sistemul de navigație, obligându-te să anulezi o plecare programată. Un contract pe care sperai să îl semnezi sâmbătă este amânat din cauza unui act lipsă sau a unei erori de redactare. În paralel, Luna intră în Capricorn și se apropie de faza de Lună Plină, activând sfera carierei și a reputației. Această energie aduce presiune din partea unui superior care îți solicită prezența duminică seară pentru a gestiona o criză administrativă. Relațiile cu autoritățile devin rigide și poți primi o notificare oficială sau o amendă pentru nerespectarea unor termene stricte.

Taur

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Mercur își începe retrogradarea în Gemeni, blocând sectorul resurselor personale și al banilor munciți. Acest tranzit poate suspenda tranzacțiile bancare online sau îți aduce surpriza neplăcută de a constata că un bancomat ți-a blocat cardul în timp ce făceai cumpărăturile. Calculele financiare nu se mai potrivesc cu realitatea din teren, apărând facturi uitate care sunt emise din nou cu penalități. Pe de altă parte, Luna intră în Capricorn și se îndreaptă spre o Lună Plină, punând reflectorul pe relațiile cu străinătatea, studiile sau procesele juridice. Dacă ai de finalizat o lucrare importantă, duminică vei simți o epuizare mentală majoră din cauza volumului uriaș de informații rigide pe care trebuie să le procesezi. Totodată, poți primi o decizie oficială privind o viză sau un dosar juridic, rezultatul impunând restricții clare.

Gemeni

Mercur intră chiar în semnul tău și începe retrogradarea, ceea ce îți provoacă stări de confuzie conceptuală și dificultăți de exprimare. Poți constata că un mesaj privat trimis sâmbătă ajunge din greșeală pe un grup public, generând neînțelegeri mari cu cei din jur. Discursurile tale sunt interpretate greșit, iar aparatura electronică personală, cum ar fi telefonul sau laptopul, poate suferi blocaje tehnice repetate. În același timp, Luna intră în Capricorn și se îndreaptă spre o Lună Plină, activând sectorul resurselor colective, al împrumuturilor și al secretelor bine păzite. Vei fi nevoit să achiți urgent o taxă comună sau o rată bancară al cărei scadență a fost devansată. Partenerul de viață îți poate cere socoteală duminică cu privire la niște extrase de cont ascunse sau cheltuieli făcute fără acordul său. De

Rac

Mercur intră în Gemeni și își începe mișcarea retrogradă într-o zonă discretă, aducând la suprafață bârfe, secrete din trecut sau discuții pe care le credeai îngropate. Un fost colaborator te poate contacta sâmbătă pentru a-ți reproșa o situație nerezolvată, sau poți descoperi că o informație confidențială a fost divulgată în comunitate. În paralel, Luna intră în Capricorn și se apropie de faza de Lună Plină, activând direct sectorul căsătoriei și al contractelor oficiale. Atmosfera în cuplu devine extrem de sobră și rigidă. Duminică, partenerul îți poate impune reguli noi sau poate declanșa o discuție oficială despre viitorul relației, cerând angajamente clare. Dacă ești implicat într-o negociere de afaceri, un asociat poate schimba termenii înțelegerii în ultimul moment, punându-te în fața unui fapt împlinit.

Leu

Mercur intră în Gemeni și își începe retrogradarea în sectorul prietenilor și al planurilor de viitor. O întâlnire cu un grup de amici programată pentru sâmbătă seară se poate anula din cauza neînțelegerilor legate de locație, sau te poți trezi în mijlocul unei dispute aprinse provocate de o confuzie pe un grup de chat. Un prieten vechi reapare în viața ta, dar aduce cu sine cereri materiale sau reproșuri uitate. În același timp, Luna intră în Capricorn și se îndreaptă spre o Lună Plină, activând sectorul muncii și al sănătății. Vei fi obligat să îți petreci duminica rezolvând o urgență profesională majoră, cum ar fi refacerea unui raport greșit sau înlocuirea unui coleg care nu s-a prezentat la tură. Corpul îți poate transmite semnale de epuizare, manifestate prin dureri de spate sau blocaje musculare din cauza stresului.

Fecioară

Mercur intră în Gemeni și își începe mișcarea retrogradă în sectorul statutului social și al obiectivelor profesionale. O ofertă de muncă primită recent poate fi retrasă sâmbătă, sau detaliile ei se schimbă substanțial, forțându-te să renegociezi totul de la zero. Evită să semnezi contracte noi sau să îți schimbi direcția acum, deoarece informațiile primite sunt incomplete. În paralel, Luna intră în Capricorn și se apropie de o Lună Plină, activând sectorul creativității, al iubirii și al relației cu copiii. Duminică poți avea o discuție serioasă și rigidă cu persoana iubită, care îți reproșează că acorzi prea multă importanță ambițiilor tale în detrimentul relației. Dacă ai copii, aceștia îți pot solicita sprijinul pentru rezolvarea unei probleme administrative școlare presante.

Balanță

Mercur intră în Gemeni și își începe retrogradarea în sectorul cunoașterii și al deplasărilor la distanță. Dacă ai programat un zbor sau o călătorie sâmbătă, te poți confrunta cu întârzieri majore, pierderea bagajelor sau anularea biletelor din cauza unor erori de sistem. Documentele necesare pentru o deplasare trebuie verificate de mai multe ori, deoarece riști să pleci fără ele. Pe de altă parte, Luna intră în Capricorn și se îndreaptă spre o Lună Plină, activând sectorul casei, al familiei și al patrimoniului. Duminică se poate produce o urgență domestică, cum ar fi o defecțiune la instalația de apă sau o problemă structurală care necesită reparații costisitoare. Relația cu părinții devine extrem de tensionată, aceștia solicitându-ți prezența pentru a rezolva un litigiu legat de o proprietate sau de un testament.

Scorpion

Mercur intră în Gemeni și își începe retrogradarea în sectorul banilor altora, al creditelor și al taxelor. Sâmbătă poți primi o notificare neașteptată de la bancă legată de o eroare în procesarea unei rate, sau o platformă online îți poate bloca accesul la contul de investiții din motive de securitate. Nu este un moment bun pentru împrumuturi sau refinanțări, deoarece clauzele ascunse îți vor aduce bătăi de cap mai târziu. În paralel, Luna intră în Capricorn și se apropie de o Lună Plină, activând sectorul comunicării zilnice, al rudelor și al deplasărilor scurte. Duminică ești solicitat să rezolvi o problemă birocratică presantă pentru un frate sau un vecin. Discuțiile telefonice devin lungi și obositoare, purtându-se pe un ton oficial și rigid.

Săgetător

Mercur intră în Gemeni și începe retrogradarea în sectorul căsătoriei și al asocierilor de afaceri. Sâmbătă, un fost partener de viață sau de business te poate contacta pentru a redeschide o discuție legată de o neînțelegere mai veche sau pentru a cere returnarea unor bunuri. În cuplu, pot apărea confuzii din cauza unor promisiuni nerespectate în trecut, fiind necesar să reiei explicații pe care le considerai clare. Pe de altă parte, Luna intră în Capricorn și se îndreaptă spre o Lună Plină, activând sectorul banilor munciți și al posesiunilor. Duminică vei fi obligat să faci un bilanț strict al cheltuielilor și să stabilești o strategie clară de economisire. Poți constata că o sursă secundară de venit se blochează temporar sau că un client întârzie plata unui onorariu important.

Capricorn

Mercur intră în Gemeni și își începe mișcarea retrogradă în sectorul sarcinilor curente și al sănătății. Sâmbătă, aparatele pe care le folosești la serviciu sau acasă se pot defecta subit, iar e-mailurile importante trimise colegilor pot rămâne blocate în folderul de trimitere, generând întârzieri în lanț. Este necesar să reiei verificarea unor tabele sau documente profesionale pentru a corecta erori ascunse. În același timp, Luna intră chiar în semnul tău și se apropie de faza de Lună Plină, punând reflectorul pe identitatea ta și pe nevoile tale personale. Duminică vei simți o oboseală fizică accentuată și o rigiditate emoțională în raport cu ceilalți. Ești somat de cei din jur să iei o decizie radicală legată de implicarea ta în proiectele comune, însă simți nevoia să pui limite clare pentru a-ți proteja sănătatea

Vărsător

Mercur intră în Gemeni și își începe retrogradarea în sectorul iubirii, al creativității și al distracțiilor. Sâmbătă, o persoană din trecutul tău amoros poate reapare printr-un mesaj confuz, stârnind amintiri dar și nenumărate semne de întrebare. Proiectele tale creative stagnează din cauza lipsei de inspirație sau a unor defecțiuni tehnice ale instrumentelor de lucru. În paralel, Luna intră în Capricorn și se apropie de o Lună Plină, activând sectorul izolării, al dușmanilor ascunși și al secretelor. Duminică vei simți o nevoie profundă de singurătate, refuzând invitațiile sociale pentru a te odihni. Pot ieși la iveală detalii despre acțiuni luate în secret împotriva ta de către un coleg sau poți descoperi o realitate ascunsă care îți schimbă percepția asupra unei situații de viață.

Pești

Mercur intră în Gemeni și își începe retrogradarea în sectorul casei și al familiei. Sâmbătă, discuțiile cu rudele pot deveni confuze, apărând neînțelegeri legate de repararea unui bun electrocasnic sau de organizarea unei reuniuni. Este posibil ca un meșter chemat pentru o lucrare domestică să anuleze vizita în ultimul moment din cauza lipsei unor piese. Pe de altă parte, Luna intră în Capricorn și se îndreaptă spre o Lună Plină, activând sectorul prietenilor și al proiectelor colective. Duminică se poate produce o ruptură oficială sau o clarificare rigidă în cadrul unui grup din care faci parte. Un proiect de echipă în care ai investit mult efort ajunge la final, fiind momentul să tragi linie și să evaluezi rezultatele reale. Poți constata că un prieten apropiat adoptă o atitudine foarte rece și distantă din cauza unor neînțelegeri financiare mai vechi.