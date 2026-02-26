Mercur retrograd începe pe 26 februarie 2026 și aduce o perioadă intensă din punct de vedere astrologic. Comunicarea, deciziile importante și planurile de viitor pot fi afectate, iar fiecare zodie va resimți diferit această mișcare aparentă a planetei.

Mercur este retrograd din 26 februarie 2026. Ce aduce pentru fiecare zodie - Shutterstock

Mercur retrograd 2026 începe pe 26 februarie și aduce schimbări pentru toate zodiile. Află ce înseamnă această perioadă, cât durează și ce trebuie să evite fiecare nativ pentru a trece cu bine peste influențele astrale.

Ce înseamnă Mercur retrograd

În astrologie, Mercur este planeta comunicării, a negocierilor, a călătoriilor și a tehnologiei. Atunci când este retrograd, adică pare că își inversează direcția pe cer, apar frecvent:

probleme de comunicare;

întârzieri;

blocaje în proiecte;

reveniri ale unor situații sau persoane din trecut.

Perioada începută pe 26 februarie 2026 este considerată una de reevaluare și reflecție, nu de acțiuni majore.

Ce aduce Mercur retrograd pentru fiecare zodie

Berbec

Pentru Berbeci, perioada scoate la suprafață situații nerezolvate din trecut. Pot apărea neînțelegeri la locul de muncă. Este recomandată prudență în deciziile financiare.

Taur

Taurii trebuie să fie atenți la semnarea documentelor și la investiții. Comunicarea în relația de cuplu poate deveni tensionată.

Gemeni

Fiind guvernați de Mercur, Gemenii resimt intens retrogradarea. Pot apărea schimbări de plan, întârzieri și reveniri ale unor persoane din trecut.

Rac

Pentru Raci, accentul cade pe familie și relații apropiate. Discuțiile mai vechi pot fi reluate pentru clarificare.

Leu

Leii trebuie să evite deciziile impulsive. Proiectele profesionale pot întâmpina blocaje temporare.

Fecioară

Și Fecioarele, guvernate de Mercur, vor simți influența puternic. Este o perioadă bună pentru reorganizare, dar nu pentru lansări noi.

Balanță

Balanțele pot avea parte de confuzii în plan sentimental. Este recomandată răbdarea și evitarea concluziilor pripite.

Scorpion

Scorpionii pot primi vești neașteptate din trecut. Relațiile profesionale trebuie gestionate cu tact.

Săgetător

Pentru Săgetători, călătoriile pot suferi modificări. Atenție la detalii și la documente.

Capricorn

Capricornii sunt sfătuiți să își revizuiască bugetul. Cheltuielile neprevăzute pot apărea.

Vărsător

Vărsătorii pot resimți tensiuni în relațiile personale. Este o perioadă bună pentru introspecție.

Pești

Peștii trebuie să fie atenți la sănătate și la oboseală. Comunicarea la locul de muncă poate deveni confuză.

Ce este recomandat în perioada de Mercur retrograd

În perioada în care Mercur este retrograd, astrologii recomandă mai multă prudență, răbdare și atenție la detalii. Deși fenomenul este unul aparent astronomic, în astrologie el este asociat cu blocaje în comunicare, întârzieri și reveniri ale unor situații din trecut.

În primul rând, este indicat să verifici de două ori orice document important înainte de a-l semna. Contractele, actele oficiale sau negocierile pot conține detalii omise sau greșeli care scapă ușor din vedere.

De asemenea, este bine să eviți deciziile majore luate în grabă. Fie că este vorba despre schimbarea locului de muncă, investiții importante sau achiziții costisitoare, perioada de Mercur retrograd este considerată mai potrivită pentru analiză decât pentru acțiune impulsivă.

Comunicarea trebuie tratată cu atenție. Mesajele pot fi interpretate greșit, iar discuțiile tensionate pot escalada rapid. Este recomandat să clarifici lucrurile direct și să nu tragi concluzii pripite.

Astrologii mai spun că aceasta este o perioadă favorabilă pentru a relua proiecte mai vechi, pentru a corecta greșeli sau pentru a închide capitole rămase neterminate. Revenirea unor persoane din trecut este frecvent asociată cu acest tranzit, iar situațiile nerezolvate pot ieși din nou la suprafață.

Cât durează Mercur retrograd început pe 26 februarie 2026

De regulă, Mercur retrograd durează aproximativ trei săptămâni. Este o perioadă considerată favorabilă reflecției, reevaluării și rezolvării situațiilor rămase în suspensie.

