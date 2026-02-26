Antena Meniu Search
Premierul Ilie Bolojan, vizită oficială la Bruxelles. Se va întâlni cu Ursula vor der Leyen

Premierul Ilie Bolojan efectuează o vizită de lucru la Bruxelles, ocazie cu care va discuta cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Pe agenda discuțiilor se află recuperarea celor 231 de milioane de euro din PNRR și priorităţile Guvernului României privind viitorul cadru financiar multianual post-2028.

la 26.02.2026 , 07:09
Ilie bolojan, Ursula von der Leyen - Profimedia

Potrivit programului oficial al vizitei, prima întâlnire a premierului Ilie Bolojan este cu Roxana Mînzatu, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene, comisar pentru drepturi sociale şi competenţe, locuri de muncă de calitate şi pregătire.

Ulterior, Ilie Bolojan va discuta cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare, iar apoi cu Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene.

Prioritățile Guvernului 

Articolul continuă după reclamă

Guvernul a precizat, într-un comunicat de presă, că premierul Ilie Bolojan va prezenta priorităţile Guvernului României privind viitorul cadru financiar multianual post-2028, aflat în curs de negociere, cu accent pe politica de coeziune, cea agricolă şi componenta de competitivitate.

”Obiectivul este utilizarea eficientă a resurselor europene pentru proiecte de investiţii care să stimuleze creşterea economică în România”, a transmis Executivul.

De asemenea, se vor aborda aspecte legate de implementarea PNRR şi recuperarea  celor 231 de milioane de euro, după adoptarea reformei pensiilor speciale ale magistraţilor.

În pregătirea aceste deplasări, premierul Ilie Bolojan a discutat şi cu preşedintele Nicuşor Dan.

Miercuri seară, Bolojan a avut şi o întâlnire cu europarlamentari ai Coaliţiei.

