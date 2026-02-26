Samsung lansează seria Galaxy S26: prețuri mai mari și funcții AI avansate

Samsung Electronics a lansat noua serie Galaxy S26, aducând atât funcții noi bazate pe inteligență artificială, cât și creșteri de preț pe unele piețe importante. Decizia vine într-un context dificil pentru companie, marcat de scumpirea componentelor și de concurența tot mai puternică din partea Apple.

În Statele Unite, Samsung a stabilit preţul modelului de bază Galaxy S26 la 899 de dolari, cu 4,7% peste generaţia anterioară, iar Galaxy S26 Plus la 1.099 dolari, în creştere cu 10%, în timp ce versiunea Ultra rămâne la acelaşi nivel ca anul trecut. În Coreea de Sud, compania a majorat preţul modelului standard cu 8,6%, potrivit Reuters, citat de News.

Funcții AI avansate

Seria S26 integrează funcţii AI dezvoltate în parteneriat cu Perplexity şi cu modelul Gemini al Google, precum şi un Bixby actualizat. Lansarea vine după ce Samsung a pierdut anul trecut poziţia de lider global în faţa Apple, care a beneficiat de cerere puternică pentru iPhone în China şi India.

Articolul continuă după reclamă

Samsung avertizase luna trecută asupra unei penurii tot mai accentuate de cipuri, alimentată de boom-ul AI. Cererea extrem de ridicată pentru memorie, venită din partea companiilor precum Meta, Google şi Microsoft, a absorbit mare parte din oferta globală, împingând producătorii să prioritizeze cipuri de mare viteză pentru centre de date în detrimentul celor pentru dispozitive mobile.

Samsung a echipat unele versiuni S26 cu procesoare Exynos proprii, după ce în generaţia anterioară folosise doar cipuri Snapdragon de la Qualcomm — o decizie care poate îmbunătăţi marjele şi strategia de design de cipuri a companiei.

Modelul S26 Ultra include, potrivit Samsung, primul ecran mobil cu protecţie integrată a confidenţialităţii, care limitează vizibilitatea din unghi.

Lansarea globală este programată pentru 11 martie. Piaţa memoriei rămâne tensionată, firma TrendForce estimând o creştere de 90–95% a preţurilor DRAM contractuale în primul trimestru al anului, comparativ cu trimestrul anterior. CEO-ul Apple, Tim Cook, a recunoscut într-o conferinţă că se aşteaptă la scumpiri masive ale memoriei, însă nu a spus dacă Apple va majora preţurile ca reacţie.

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Le daţi liber copiilor la tehnologie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰