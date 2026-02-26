Copil de 12 ani, lovit intenționat de un profesor în timpul orei de sport la o școală din Iași
Un copil de 12 ani a fost lovit intenționat de un profesor, în timpul orei de sport la Școala Gimnazială din Moțca, județul Iași. Dascălul ar fi reacționat așa, după ce elevul l-a accidentat din greșeală.
Incidentul ar fi avut loc în timpul unui meci de fotbal, când copilul l-ar fi lovit din greșeală pe profesor. Bărbatul de 35 de ani a reacționat dur și l-a bătut intenționat, scrie News Pascani.
Copilul de 12 ani a fost transportat la spitalul din Pașcani, cu o contuzie la pumnul drept. După evaluare, a fost direcționat către Spitalul „Sfânta Maria” Iași.
Polițiștii au deschis dosar penal pentru purtare abuzivă.
