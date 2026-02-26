Antena Meniu Search
Copil de 12 ani, lovit intenționat de un profesor în timpul orei de sport la o școală din Iași

Un copil de 12 ani a fost lovit intenționat de un profesor, în timpul orei de sport la Școala Gimnazială din Moțca, județul Iași. Dascălul ar fi reacționat așa, după ce elevul l-a accidentat din greșeală.

de Alexandru Badea

la 26.02.2026 , 10:15
Incidentul ar fi avut loc în timpul unui meci de fotbal, când copilul l-ar fi lovit din greșeală pe profesor. Bărbatul de 35 de ani a reacționat dur și l-a bătut intenționat, scrie News Pascani.

Copilul de 12 ani a fost transportat la spitalul din Pașcani, cu o contuzie la pumnul drept. După evaluare, a fost direcționat către Spitalul „Sfânta Maria” Iași.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru purtare abuzivă.

Alexandru Badea
În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

