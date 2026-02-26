Oraşele din România care vor să interzică păcănelele: Le scoatem afară! Îmi asum această decizie

Mai mulți primari din țară au anunțat în ultimele zile că intenționează să interzică păcănelele în orașele pe care le conduc, după modificarea legii care permite autorităților locale să decidă în această privință. Printre municipiile în care au fost făcute astfel de anunțuri se numără Slatina, Brăila, Miercurea Ciuc, Drăgășani, Roman, Ploieşti şi Târgovişte.

Edilul spune că își asumă public această decizie, motivând că măsura este necesară pentru protejarea familiilor afectate de dependența de jocuri de noroc.

"Voi propune Consiliului Local interzicerea păcănelelor în Municipiul Brăila. O fac pentru familiile și viețile distruse, pentru copiii care cresc în lipsuri din cauza dependenței părinților", a transmis primarul într-o postare pe Facebook.

Decizia, posibilă după schimbarea legii

Autorizarea sălilor de jocuri de noroc se făcea exclusiv la nivel central. Odată cu modificarea cadrului legal, administrațiile locale pot interveni în acest domeniu.

Primarul susține că, de-a lungul timpului, a criticat industria jocurilor de noroc și deciziile guvernamentale care au permis funcționarea sălilor de păcănele, inclusiv în perioada pandemiei.

"Niciun profit nu e mai important decât brăilenii"

Edilul afirmă că măsura ar putea genera nemulțumiri, inclusiv din partea celor care invocă libertatea de a face afaceri, însă consideră că interesul public trebuie să primeze.

"Prefer să fiu criticat pentru asta decât să fiu lăudat pentru că am stat deoparte! Știu că voi deranja interese mari, dar "niciun profit" nu e mai important decât brăilenii", a transmis acesta.

Propunerea urmează să fie supusă votului în Consiliul Local Brăila.

Ce alte primării au anunțat interzicerea păcănelelor din orașe

Slatina

Mario de Mezzo, primarul Municipiului Slatina, a anunțat pe pagina sa de Facebook că vrea să facă din Slatina, primul oraș "liber de păcănele" și că mai importante sunt viețile oamenilor decât banii.

"În momentul în care ordonanța adoptată aseară va fi publicată în Monitorul Oficial, în prima ședință de Consiliul Local voi propune eliminarea din municipiul Slatina a tuturor sălilor de jocuri și a tuturor păcănelelor. Nici o păcănea nu va mai funcționa în municipiul Slatina. Niciuna. Afară din Slatina cu toate păcănelele care au nenorocit o țară întreagă​", a anunțat primarul Mario de Mezzo.

Miercurea-Ciuc

Primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila, a declarat că poziția administrației este una clară în privința cartierelor rezidențiale, unde astfel de activități ar urma să fie excluse. Edilul a menționat, însă, că va fi efectuată o dezbatere publică în urma căreia se va decide dacă jocurile de noroc vor fi premise sau nu în zonele de servicii, aflate la distanță de cartierele de locuințe, potrivit Agerpres.

"Legea este foarte bună. O așteptam. (...) Vom face o dezbatere publică", a spus Korodi Attila.

Roman

Şi primarul municipiului Roman, Laurenţiu Dan Leoreanu, a anunţat, miercuri, că va propune Consiliului Local această interzicere:

"Stop jocurilor de noroc în centrul Romanului! Siguranţa şi liniştea cetăţenilor noştri sunt prioritare! Am decis ca, în următoarea şedinţă a Consiliului Local, să propun un proiect de hotărâre pentru eliminarea sălilor de jocuri de noroc din zona centrală a oraşului nostru", a transmis Leoreanu.

Drăgăşani

De asemenea, şi edilii din Drăgăşani au transmis: "Sălile de jocuri nu mai au ce căuta lângă drumul spre şcoală sau în drumul spre parc. Ne dorim un centru cu cafenele cochete, librării şi afaceri locale care aduc valoare, nu care distrug destine. Un oraş mai curat este un oraş în care familiile se simt în siguranţă, iar veniturile rămân în bugetul casei."

Târgovişte

Sălile de jocuri de noroc vor fi interzise şi în Târgovişte la parterul blocurilor, în apropierea şcolilor şi spitalelor, a anunţat, joi, primarul Daniel Cristian Stan: "Vor dispărea din condominii şi vor fi la o distanţă sigură de şcoli, de spitale şi de alte zone sensibile, astfel încât acum putem spune că acest fenomen al jocurilor de noroc poate fi reglementat de administraţia publică locală. Repet, fără jocuri de noroc la parterul blocurilor sau în apropierea blocurilor."

Ploieşti

Primarul municipiului Ploieşti, Mihai Poliţeanu, susţine de asemenea eliminarea jocurilor de noroc din oraş. Acesta a arătat că, din cauza numărului mare de săli cu jocuri de noroc, centrul oraşului a devenit o zonă "ciudată, cu accente interlope".

