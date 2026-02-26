Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a revizuit în scădere la 1,2% prognoza de creștere a economiei românești pentru 2026, față de 1,6% cât a estimat în septembrie, potrivit raportului Regional Economic Prospects.

BERD reduce la 1,2% prognoza de creștere a economiei României pentru 2026 - Shutterstock

Creșterea din 2026 și avansul de 2,2% din 2027 sunt susținute de un proiectat vârf al absorbției fondurilor europene din RRF (Facilitatea de redresare și reziliență) și îmbunătățirea balanței comerciale. Cererea externă slabă este o sursă importantă de risc de evoluție negativă, a previzionat BERD, scrie Agerpres.

Încrederea companiilor rămâne sumbră

De asemenea, estimarea preliminară pentru 2025 a instituției financiare indică un avans de 0,9% al PIB-ul României în 2025, un nivel similar cu cel prognozat în septembrie.

Articolul continuă după reclamă

"Creșterea economică a rămas redusă în 2025, estimată la 0,9%. O intensificare a investițiilor finanțate din fonduri europene și redresarea exporturilor de mărfuri au compensat parțial slăbiciunea consumului privat, pe fondul unei scăderi de 5% a salariilor reale în al doilea semestru al anului.

Încrederea companiilor rămâne sumbră, pe fondul turbulențelor politice din primul semestru al anului și a măsurilor de consolidare fiscală implementate în a doua parte a lui 2025", se arată în raport.

BNR a menținut rata dobânzii restrictivă

Se estimează că deficitul fiscal s-a atenuat, de la 9,3% din PIB la aproximativ 8% din PIB în 2025, și ar urma să se reducă la 6,2% din PIB în 2026. Creșterea TVA și a prețurilor la energie au dus la finalul anului la majorarea ratei anuale a inflației la nivelul de vârf de 9,7%, cel mai ridicat nivel din UE.

Banca Națională a României (BNR) a menținut rata dobânzii restrictivă, pentru a combate presiunile inflaționiste persistente, apreciază BERD.

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Ţineţi banii la comun cu partenerul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰