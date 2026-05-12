Vremea de mâine 13 mai 2026. Frig, ploi și lapoviță în unele regiuni, în următoarele ore

Meteorologii anunță o răcire accentuată a vremii în aproape toată țara de mâine. Temperaturile vor scădea sub valorile normale ale perioadei, iar ploile vor cuprinde mai multe regiuni. La munte, la altitudini mari, sunt așteptate lapoviță și ninsoare.

Vremea va deveni rece pentru această perioadă, mai ales în centrul țării, unde valorile termice vor coborî sub normalul climatologic al lunii mai.

Vremea mâine în țară

Cerul va avea înnorări temporare și va ploua în special pe parcursul zilei în nordul, centrul și estul teritoriului, iar în restul regiunilor ploile vor apărea izolat.

Meteorologii avertizează că pe alocuri se pot acumula cantități mai importante de apă. Vântul va sufla mai puternic în sudul, estul și centrul țării, cu rafale ce vor atinge, în general, 50-60 km/h. Pe timpul nopții, intensitatea vântului va scădea treptat.

Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 19 grade Celsius, iar cele minime între 2 și 12 grade.

Vremea mâine la București

Și în Capitală vremea se răcește considerabil. Valorile termice diurne vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această dată, astfel că atmosfera va deveni răcoroasă.

Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 17 grade, în timp ce minima nopții va coborî la 8-9 grade. Cerul va fi temporar noros și trecător pot apărea ploi slabe.

Vremea mâine la munte

La munte, vremea va fi deosebit de rece pentru mijlocul lunii mai. Vor fi perioade cu precipitații, iar la altitudini mari ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

Vântul va avea intensificări temporare, iar condițiile meteo pot reduce vizibilitatea în zonele înalte. Temperaturile vor scădea semnificativ, mai ales pe timpul nopții.

Larisa Andreescu

