Autospecială SMURD, în şanţ după impactul cu un Logan. Cum s-a produs accidentul

Un accident mai puţin obişnuit s-a petrecut în această dimineaţă în Tuluceşti, judeţul Galaţi. O autospecială SMURD a ajuns în şanţ după ce a fost lovită în trafic.

Potrivit primelor informaţii, o maşină Dacia Logan a intrat pe contrasens într-o curbă periculoasă şi nu a mai putut evita impactul cu SMURD-ul care circula regulamentar. În autospecială se aflau 5 pompieri care mergeau la unitate pentru a intra în tură.

Din fericire, accidentul s-a lăsat doar cu pagube materiale, niciuna dintre cele 6 persoane implicate nefiind rănite. Poliţiştii i-au testat cu aparatul alcooltest pe ambii şoferi, rezultatul fiind 0 în ambele cazuri.

