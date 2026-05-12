Accident extrem de grav, ieri, în judeţul Constanţa. Un copil de 5 ani şi mama sa au fost transportaţi de urgenţă la spital, după ce au fost spulberaţi de o maşină pe trecerea de pietoni.

Totul a fost surprins de o cameră de supraveghere, iar pe filmare se vede cum cei doi traversau regulamentar strada. Într-o fracţiune de secundă, însă, şoferul maşinii îi loveşte în plin.

Doar o minune a făcut să scape cu viaţă, însă au suferit mai multe răni şi au fost transportaţi imediat la spital. Acum poliţiştii au deschis un dosar penal.

