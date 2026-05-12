O navă cargo rusească, despre care există suspiciuni că ar fi transportat două reactoare nucleare pentru submarine și care ar fi avut ca destinație Coreea de Nord, a suferit o serie de explozii și s-a scufundat în circumstanțe neclare, la aproximativ 100 de kilometri de coasta Spaniei, potrivit unei investigații CNN.

Soarta neobișnuită a navei Ursa Major a fost învăluită în mister de la scufundarea sa, pe 23 decembrie 2024. Potrivit investigației CNN, incidentul ar putea reprezenta o intervenție rară și cu miză ridicată a unei armate occidentale pentru a împiedica Rusia să livreze tehnologie nucleară unui aliat-cheie, Coreea de Nord. Nava a plecat la doar două luni după ce Kim Jong Un trimisese trupe pentru a sprijini invazia Rusiei în Ucraina.

Activitatea militară recentă din jurul epavei a amplificat misterul privind încărcătura și destinația navei. Avioane americane specializate în detectarea materialelor nucleare au survolat de două ori locul scufundării în ultimul an, conform datelor publice de zbor. De asemenea, epava a fost vizitată la o săptămână după incident de o navă suspectată de spionaj aparținând Rusiei, iar în zonă au avut loc alte patru explozii, potrivit unei surse familiară cu investigaţiile spaniole.

Guvernul spaniol a oferit puține informații oficiale, însă într-un comunicat transmis pe 23 februarie a confirmat că căpitanul rus le-a declarat anchetatorilor că Ursa Major transporta "componente pentru două reactoare nucleare similare celor utilizate pe submarine" și că nu știa dacă acestea conțineau combustibil nuclear.

Circumstanțele exacte care au dus la scufundarea navei în Marea Mediterană rămân neclare. Ancheta spaniolă ia în calcul inclusiv utilizarea unei torpile de mare viteză pentru perforarea corpului navei. Incidentul a avut loc în ultimele săptămâni ale mandatului lui Joe Biden, într-un context tensionat al războiului din Ucraina.

Ursa Major, cunoscută și sub numele de Sparta 3 și folosită anterior în campania militară rusă din Siria, a plecat din portul Ust-Luga pe 11 decembrie, oficial cu destinația Vladivostok. Actele navei menţionau transportul a două macarale Liebherr, 129 de containere goale și două obiecte mari descrise drept "capace de vizitare".

Imagini video analizate de CNN arată însă containere încărcate în interiorul corpului navei, sub zona unde au fost plasate ulterior "capacele". Nava a traversat coasta Franței și a Portugaliei, escortată de două nave militare rusești, Ivan Gren și Aleksandr Otrakovsky.

Explozii la bordul navei

Pe 22 decembrie, în apele spaniole, Ursa Major a redus brusc viteza, însă echipajul a transmis autorităților că nu există probleme. Aproximativ 24 de ore mai târziu, nava și-a schimbat brusc direcția și a emis un apel de urgență. Trei explozii produse în partea dreaptă a navei, în apropierea camerei motoarelor, au ucis doi membri ai echipajului și au lăsat vasul în derivă.

Cei 14 supraviețuitori au fost evacuați și salvați de autoritățile spaniole. La scurt timp, una dintre navele militare rusești care escortau Ursa Major a cerut tuturor vaselor din zonă să se îndepărteze și a solicitat returnarea imediată a echipajului salvat.

Anchetatorii spanioli susțin că nava părea stabilă și nu exista riscul iminent de scufundare. Totuși, la ora 21:50, au fost trase semnale luminoase roșii de pe nava Ivan Gren, iar apoi au fost detectate încă patru explozii. Rețeaua Seismică Națională a Spaniei a confirmat înregistrarea unor semnale similare exploziilor subacvatice.

La ora 23:10, Ursa Major s-a scufundat complet.

Căpitanul rus, identificat de anchetatori drept Igor Anisimov, ar fi declarat că se aștepta ca nava să fie redirecționată către portul nord-coreean Rason pentru livrarea reactoarelor. Ancheta spaniolă ridică semne de întrebare privind alegerea unei rute maritime ocolitoare pentru transportul unei încărcături care ar fi putut fi trimisă pe calea ferată prin Rusia.

"Atac terorist țintit"

La câteva zile după incident, compania rusă Oboronlogistics, proprietara navei, a descris scufundarea drept un "atac terorist țintit". Potrivit companiei, în corpul navei a fost descoperită o gaură de aproximativ 50 pe 50 de centimetri, iar puntea era acoperită cu fragmente metalice.

La o săptămână după scufundare, nava rusă Yantar, acuzată frecvent de activități de spionaj în apele NATO, a revenit la locul epavei și a rămas acolo timp de cinci zile. În acea perioadă au fost detectate alte patru explozii în apropierea fundului mării.

Ancheta spaniolă sugerează că reactoarele transportate ar fi putut fi modele VM-4SG, folosite pe submarinele nucleare rusești din clasa Delta IV. Posibilul transfer de tehnologie nucleară către Coreea de Nord este considerat de experți drept un pas extrem de sensibil și un semnal al apropierii strategice dintre Moscova și Phenian.

Experții consultați de CNN au opinii împărțite privind cauza exploziilor. Unii consideră că avariile ar putea fi compatibile cu utilizarea unei torpile supercavitante de tip Barracuda, capabilă să perforeze corpul navei fără încărcătură explozivă. Alții cred că o mină magnetică ar fi o explicație mai probabilă.

Până în prezent, autoritățile ruse, spaniole și occidentale nu au oferit o explicație oficială clară pentru incident. Misterul încărcăturii și al scufundării navei Ursa Major rămâne, deocamdată, pe fundul Mării Mediterane.

