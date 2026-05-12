La 42 de ani, profesoara Iulia Sava a ales să își înceapă viața de la zero. După 20 de ani în care a predat religie, a renunțat la siguranța unui drum cunoscut pentru a fi alături de copiii care au nevoie de mai multă răbdare, încredere și iubire. Astăzi, la Grădinița Specială pentru Hipoacuzici nr. 65 din Capitală, fiecare cuvânt rostit, fiecare îmbrățișare și fiecare pas înainte al copiilor înseamnă o victorie uriașă. Pentru părinți, fiecare progres pare un miracol. Pentru dedicarea sa, Iulia Sava a fost nominalizată în cadrul campaniei naționale "Liga Profesorilor Excepționali", derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

La grupa educatoarei Iulia Sava, cei şase copii din clasă, toţi cu TSA, învaţă prin joacă literele, cifrele, culorile sau mijloacele de transport. Practic, orice i-ar ajuta să devină adulţi funcţionali şi independenţi.

Iulia Sava este aşa cum sunt dascălii din poveşti, apropiată de copii, empatică şi crede cu tărie că fiecare copil merită o șansă reală.

"Avem şi noi în familie un copilaş, un nepoţel cu TSA şi mi-am dat seama că sunt copii normali, sunt copii care-ţi inspiră încredere, îţi inspiră bucurie, uitaţi-vă la ei, ziua e mai frumoasă, cum să nu vin când dimineaţa vin să mă îmbrăţişeze", spune Iulia Sava, educator .

Este la Grădinița Specială pentru Hipoacuzici numărul 65 din București de doi ani. Anterior, a urmat Teologia şi a predat religie 20 de ani la şcoală de lângă Fălticeni, Suceava. A urmat cursuri de conversie profesională pentru învățământul primar și preșcolar, apoi psihologie, iar la 42 de ani a făcut pasul către învățământul special. În 2024, și-a asumat o nouă provocare: mutarea la București și reluarea parcursului profesional de la zero. Îl are pe Dumnezeu în gând orice ar face şi crede că de acolo îi vine inspiraţia.

"Mi-a plăcut ideea de a da mai departe, de a face bine și de a nu aștepta nimic în schimb, doar să îl înmulțesc. Și atunci dacă tu bine îl înmunțești... consider că făcând bine, Dumnezeu îţi dă pe altă parte. Este un învățământ special, sunt copiii mai speciali. Și atunci, eu consider că ajutorul Lui Dumnezeu este mult, este peste limite. Adică, ce se vede este ajutorul lui Dumnezeul.

Visează să ajungă cu copiii de la grupa sa la concursuri şi să facă performanţă pentru ei. Îmi doresc foarte mult ca acești copii să iasă în lume, să se vadă că există și ei. Știți că, de obicei, concursurile sunt copiii cu învățământul tradițional și atât. Când vezi că scrie acolo și învăţământ special, e și mai mult de atât", spune Iulia Sava, educator .

Părinţii sunt cei care pot vorbi cel mai bine despre prerfmanţele pe care aceşti copii cu TSA le-au făcut deja de când sub sub aripa Iuliei.

"Este foarte dedicată. Noi când am adus copiii ei vorbeau 5 cuvinte, 10 cuvinte spuneau. Acum ne înțelegem cu ei, vorbesc. Totul decurge neașteptat de bine".

"E o doamnă extraordinară. Copiii o adoră. O iubesc. Nu este zi să nu vorbim de doamna Iulia ..La fiecare răceală ne sună doamna Iulia să vedem dacă sunt bine copiii, să-i vadă. Dar e o doamnă extraordinară".

"Dumneaei oferă încredere, oferă senzația că îi putem lăsa în siguranță și în același timp să avem încredere în cunoștințele pe care copilul le primește ulterior".

"Ea le spune că pot să facă. Într-o lume în care ți se spune că nu poți pentru că ești special, doamna reușește cu ei să facă multe lucruri", spun părinţii.

Specialiştii cu care Iulia Sava lucrează sunt şi ei impresionaţi de performanţele ei.

"Este un cadru didactic foarte valoros pentru noi. Este un om care este preocupat permanent în a se dezvolta profesional și ca om. Pe mine personal mă motivează. Să mă implic poate mai mult în proiecte, să caut, să aflu lucruri noi", spune Monica Marin, colegă.

"Îi ajută să depășească fiecare, particularitățile individuale, cerințele speciale pe care le are, doamna este profesor care lucrează cu o grupă de copii, încearcă să particularizeze actul predării în funcție de cerințele fiecăruia și de nevoile fiecăluia mai ales", spune Maria Tanislav, director Grădiniţa Specială pentru Hpoacuzici nr. 65.

"Eu cred că dacă nu există profesorii formați și dedicați pentru copiii cu nevoi speciale, cel mai probabil ei nu pot să-și atingă potențialul și nu pot să învețe corespunzător, doar vor merge într-un loc în care cineva îi va supraveghea, va avea grijă de ei și vor face și ce pot mai bine", spune Gabriela Maalouf, psiholog.

Iulia Sava s-a implicat în proiecte eTwinning care i-au adus două certificate naționale, "You Can" și "A Single Idea from Summer", iar participarea la inițiative precum Global Money Week sau Global Action Days confirmă o viziune educațională modernă, conectată la realitate.

Mai mult decât atât, a inițiat și coordonat proiectul municipal "Ne jucăm și despre educație financiară învățăm" și este ambasador LifeLab, unde contribuie activ la dezvoltarea de resurse educaționale pentru nivel preșcolar. Iulia Sava a fost nominalizată în campania Liga Profesorilor Excepționali, derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Înscrierile în campanie sunt deschise până pe 7 iunie.

Anda Anghelache

