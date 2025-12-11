A acumulat o avere impresionantă după ce a convins mai multe persoane că bijuteriile lor sunt blestemate

O femeie autoproclamată șaman ar fi înșelat mai multe persoane cu aproximativ 8 milioane de lire sterline convingându-le că bijuteriile lor erau blestemate și trebuiau curățate printr-un ritual.

Femeia din centrul acestei escrocherii de amploare, Mariana Mijailovic, în vârstă de 44 de ani, a dispărut fără urmă, chiar dacă poliția continuă să sape printr-o comoară găsită sub casa ei din afara Vienei, relatează Daily Mail.

Mijailovic - acum inclusă oficial printre cei mai căutați fugari din Europa - și-ar fi construit averea convingând femei înstărite de pe străzile din München și Viena că bijuteriile lor erau "blestemate".

Procurorii spun că ea și nora ei, Anna, în vârstă de 30 de ani, s-au bazat pe frică, punând în scenă avertismente elaborate despre dezastrul care s-ar abate asupra familiilor lor dacă obiectele prețioase nu ar fi fost supuse unor ritualuri de curățare șamanice.

Sponsorizarea s-a dovedit eficientă. Într-un caz, o victimă a predat 502.000 de lire sterline după ce Mijailovic i-a spus că era posedată.

O altă femeie, disperată după un leac miraculos pentru cancerul ei, a predat 49.000 de lire sterline, dar anchetatorii au remarcat că aceasta a murit ulterior.

Se crede că cel puțin 19 victime au fost vizate pe parcursul unui deceniu, pierderile fiind estimate la 8,3 milioane de lire sterline.

Cei doi ar fi dispărut în momentul în care victimele lor și-au renunțat la obiectele de valoare - înainte de a trece rapid la următoarea lor țintă.

Însă, când ofițerii au percheziționat în sfârșit proprietatea familiei din Maria Enzersdorf în februarie, au descoperit că banii nu ajunseseră departe.

Poliția a dat peste o cameră ascunsă sub o piscină cu acoperiș de beton, la care accesul se putea face doar printr-o trapă.

Camera era plină cu 25 kg de lingouri de aur, bijuterii, ceasuri și teancuri de bani americani și elvețieni.

Anchetatorii au confiscat, de asemenea, 14 mașini de lux în valoare de 280.000 de lire sterline - inclusiv un Aston Martin, două Jaguar și trei BMW-uri - ajungând la aproximativ 7,3 milioane de lire sterline.

Alte 873.000 de lire sterline au fost blocate în conturi bancare.

În interiorul casei se aflau fiul lui Mijailovic, în vârstă de 29 de ani, și fostul ei soț, în vârstă de 48 de ani, ambii insistând că sunt agenți imobiliari independenți modeşti.

Ofițerii i-au arestat pe bărbați împreună cu Anna - identificată în instanță drept Dona D și care avea deja trei condamnări anterioare pentru fraudă.

Toate trei persoane au fost acuzate la Viena de fraudă comercială agravată, organizare criminală și spălare de bani.

Mijailovic însăși nu a fost găsită nicăieri. Poliția a emis acum o recompensă de 4.300 de lire sterline pentru informații care duc la arestarea ei.

Europol a adăugat miercuri profilul ei pe lista celor mai căutate, descriind-o ca fiind o femeie de origine sârbo-croată, de 1,62 m înălțime, cu părul vopsit, ochi căprui și "buze foarte pline".

