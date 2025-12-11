Aşadar, la două săptămâni de la începutul crizei de apă din Prahova şi Dâmboviţa au fost găsiţi primii responsabili. Asta după ce zile la rând vina a fost pasată de la unii la alţii şi în condiţiile în care nici măcar acum apa care curge la robinetele oamenilor nu este potabilă in unele locuri. Ministerul Mediului a prezentat concluziile din raportul corpului de control pe care l-a trimis la Apele Române şi distribuitorii de apă. Avem deja demisii, iar Parchetul General urmează să anunţe dacă va deschide şi dosar.

Raportul preliminar al Corpului de Control de la Ministerul Mediului a fost prezentat ieri de ministrul Diana Buzoianu, iar potrivit acestuia principalii vinovați pentru criza apei din județele Prahova și Dâmbovița, care ține de două săptămâni, sunt directoarea de la Apele Bazinale Buzău-Ialomița și șeful de la Apele Române.

Primii vinovați în cazul crizei apei

În timp ce acesta din urmă și-a dat demisia de onoare, șefa de la Apele Bazinale Buzău-Ialomița a fost demisă, ieri, printr-o decizie a ministrului, iar în cursul zilei de astăzi se va întruni și consiliul de Administrație de la Apele Române pentru a decide soarta și ESZ Prahova, pentru că reprezentanții Ministerului Mediului au decis că și aceștia joacă un rol important în criza apei.

În primul rând, cei de la Apele Române sunt considerați responsabili pentru că nu au anunțat din timp distribuitorii de apă de faptul că vor scădea nivelul apei din Barajul Paltinu pentru a efectua acele lucrări la baraj, în același timp și cei de la ESZ Prahova sunt trași la răspundere de faptul că din 22 octombrie, când au fost anunțați de specialiștii din cadrul Apelor Române, aceștia nu au luat în calcul faptul că va crește nivelul de turbiditate a apei și nu au anunțat autoritățile locale de faptul că apa va trebui să fie oprită pentru efectuarea acestor lucrări.

Între timp cei de la DSP Prahova au anunțat că apa va putea fi băută în șase localități din județul Prahova: Berbu, Telega, Breaza, Băicoi, Florești și Bănești, iar excepție face doar Spitalul Orășenesc din Băicoi. În restul localităților, inclusiv Câmpina, rămâne această restricție de a utiliza apa, iar în continuare oamenii sunt nevoiți să vină să ia apă din stradă să o ducă acasă.

