Cele opt bijuterii imperiale furate duminică de la muzel Luvru din Paris au fost evaluate la peste 88 de milioane de euro. Comoara şi hoţii sunt în continuare de negăsit, în timp ce anchetatorii se tem că podoabele ar putea fi topite, iar diamantele tăiate şi vândute pe piaţa neagră. La trei zile de jaful istoric, Muzeul Luvru şi-a deschis porţile vizitatorilor.

Sute de turişti din toată lumea au aşteptat să intre în Luvru încă de la prima oră. Nu e ceva neobişnuit pentru cel mai vizitat muzeu al lumii, doar că acum, cei mai mulţi oameni sunt sub impresia jafului spectaculos de duminică. Galeria Apollo, locul din care au fost furate bijuteriile coroanei franceze, rămâne în continuare închisă.

Jaful ca în filme a fost ironizat pe reţelele sociale din Statele Unite

Între-timp, ancheta continuă, însă cu fiecare oră care trece şansele ca podoabele imperale să fie recuperate scade. La fel şi prinderea hoţilor. La mai bine de trei zile de la jaf, anchetatorii nu ştiu nimic despre identitatea lor. Presa franceză scrie că furtul ar fi fost comis de o grupare din Estul Europei, pentru că aici sunt cele mai specializate bande în furtul din muzee. Presa franceză a realizat o animaţie în care arată pas cu pas cum au reuşit hoţii să intre în aripa muzeului si cum au tăiat vitrinele securizate.

"Mai mulţi agenţi de securitate au reuşit să-i pună pe fugă şi nu i-au lăsat să incendieze maşina. De asemenea, i-au obligat să lase coroana în urmă", a declarat Dominique Buffin, şefa securităţii Muzeului Luvru. În nici opt minute au reuşit să sustragă 8 bijuterii care au aprţinut împăraţilor Franţei. Paguba este estimată la 88 de milioane de euro, o sumă infimă faţă de valoarea istorică a obiectelor. Dacă vor fi topite şi vândute pe piaţa neagră, presa franceză estimează că hoţii ar câştiga doar 5% - adică 4 milioane de euro.

Jaful ca în filme a fost ironizat pe reţelele sociale din Statele Unite. Mai mulţi utilizatori au generat videoclipuri cu inteligenţa artificială în care Mona Lisa iese din rama tabloului şi pleacă cu bijuteriile. Un alt clip viral arată cum un motan cu faţa acoperită pleacă cu un sac plin cu bijuterii.

