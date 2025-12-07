Dacă nu ştiţi ce să puneţi sub brad, artizanii vă propun cadourile handmade, realizate local și adesea personalizate. Tendința s-a transformat într-un adevărat fenomen în ultimii ani. Oferta e variată, de la decoraţiuni, haine, bijuterii până la cosmetice. Pe toate le găsim la târgurile de profil care sunt deschise în aceste zile.

Multe din hainele oferite în dar sunt personalizate acum.

"Tricouri cu dragă Moş Crăciun, hanorace cu joy sau cămăşi. Cam toate categoriile însă cu personalizări, pictate de mână special, să aducă mai mult farmec sărbătorilor de iarnă", a precizat Raluca Văleanu, producător haine personalizate.

"Un sacou sculptural. Merge bine integrat în perioada sărbătorilor", a spus și Ioana Gata, producător haine.

Articolul continuă după reclamă

Farmec aduc şi decoraţiunile cu mesaje.

"O minicolecţie cu pisici supărate, îmbrăcate în costume cu specific de Crăciun. Sunt lucrate manual, de la zero şi asta cred că face transferul de emoţie. Încep de la 25 de lei şi cel mai scump obiect e la 200", a declarat Georgiana Deaconu, producător decoraţiuni handmade.

"Fundiţe caligrafiate. Sunt scrise de mine, au mesaje, sunt autentice. De pus în brad, în piept. Transmitem emoţii. Ştim că oamenii au muncit cu drag, în spatele acestor produse", a spus și Cristina Ardeleanu, producător decorațiuni handmade.

Şi bijuteriile se fac la comandă.

"Perle de cultură şi decoraţiuni dematice, fulgi de nea sau oameni de zăpadă. Clienţii îşi pot alege perla şi noi le lucrăm personalizat", a spus Elena Badea, producător bijuterii.

Creatorii locali spun că cererea pentru astfel de produse a crescut constant, iar mulți cumpărători solicită cadouri personalizate.

"Produse naturale, sută la sută, fără parabeni, fără conservanţi. Săpunuri naturale. Le puteţi folosi ca şi cadou. Balsamuri de buze, pentru vremea de afară sunt potrivite", a precizat Roxana Orășteanu, producător cosmetice naturale.

În mediul online, producătorii de hand-made raportează o dublare a comenzilor, semn că autenticitatea câștigă teren în fața produselor de serie.

"Sunt făcute cu sufletul, sunt unicat. Şi oamenii caută un cadou simbolic, care să-ţi trezească o emoţie", a declarat Claudia Nicolau, organizator târg produse handmade.

Obiecte inedite sunt pentru toate gusturile şi bugetele. La târgurile de profil, artiştii oferă şi reduceri.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Aţi votat la alegerile de la Primăria Capitalei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰