Locul din lume care dă fiori şoferilor. Cea mai mică greşeală te costă viaţa

Chiar şi cel mai experimentat şofer va avea mari emoţii să urce pe acest drum unic în lume. Cea mai mică greşeală înseamnă moartea. Sculptat în stâncile abrupte ale Munților Wuling din Chongqing, China, acest drum îngust există dintr-un singur motiv: pentru a oferi acces satelor montane care anterior nu aveau o cale sigură de intrare sau ieșire.

de Redactia Observator

la 06.12.2025 , 14:05
Înainte de construcția sa, locuitorii trebuiau să folosească trasee periculoase din cauza ceții, ploii, alunecărilor de teren sau întunericului.

Drumul de infarct

Pentru a rezolva acest lucru, inginerii au săpat o potecă direct în versantul dealului, ancorând drumul de stânci aproape verticale cu structuri de sprijin ranforsate, capabile să reziste alunecărilor de teren, furtunilor violente și ciclurilor de îngheț-dezgheț care puteau distruge drumurile mai slabe.

Pericolul, însă, nu dispare niciodată. Benzile sunt înguste, prăpăstiile sunt neiertătoare, ceața poate obstrucționa vizibilitatea în câteva secunde, iar fiecare curbă necesită atenție totală. Chiar și așa, pentru locuitorii care depind de drum, nu este o plimbare palpitantă; este o linie vitală care leagă comunități izolate de școli, piețe, spitale și restul Chinei.

