Ai carte, ai parte. Un bărbat din Moscova a reușit să câștige la loterie, după ce a citit romanul "Jucătorul" de Fiodor Dostoievski. În cont i-au intrat aproape 30 de milioane de ruble, echivalentul a 330.000 de euro, informează EFE.

Norocosul, identificat ca Vasili, lucrează ca jurist şi este pasionat de şah, potrivit agenţiei RIA Novosti. Bărbatul a declarat că a ales numerele câştigătoare la întâmplare şi fără o metodă specifică la scurt timp după ce a terminat de citit "Jucătorul".

Carte scrisă ca să își achite datoriile la jocurile de noroc

Vasili nu intenţionează să irosească banii şi plănuieşte să îi cheltuiască treptat, având tot ce îi trebuie în prezent, inclusiv o locuinţă proprie. Totuşi, a relatat că plănuieşte să împartă premiul cu organizaţii caritabile care ajută copiii şi animalele străzii.

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Dostoievski a scris "Jucătorul", o capodoperă despre jocurile de noroc şi consecinţele lor, în 1866 pentru a-şi achita propriile datorii făcute la jocurile de noroc.