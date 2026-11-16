Au luat șerpii din sălbăticie și i-au dus la zoo. Ce s-a întâmplat un an mai târziu

Zeci de șerpi dintr-o specie pe cale de dispariție au fost eliberați în sălbăticie după un experiment inedit în SUA. 62 de exemplare crescute la grădina zoologică din San Francisco au fost eliberate în habitatul lor natural. Proiectul a început în 2025, când cercetătorii au capturat temporar femele gestante pentru a le proteja puii. Rezultatele au fost anunțate pe 10 noiembrie 2026.

Inițiativa a reunit specialiști de la San Francisco Zoo & Gardens, reprezentanți ai autorităților federale pentru protecția faunei și administratori ai unor arii naturale protejate. Scopul proiectului este refacerea populațiilor unei specii amenințate cu dispariția, scrie The Times of India.

Cum au reușit cercetătorii să salveze puii de șarpe

În 2025, biologii de la US Geological Survey au colectat femele gestante dintr-o populație sălbatică sănătoasă și le-au transportat la grădina zoologică din San Francisco. După naștere, femelele au fost duse înapoi în habitatul lor natural, în timp ce puii au rămas sub supravegherea specialiștilor.

Articolul continuă după reclamă

Aceștia au fost crescuți într-un mediu controlat, pentru a depăși perioada în care sunt deosebit de vulnerabili în fața prădătorilor și a competiției pentru hrană. Metoda este cunoscută sub numele de head-starting și presupune creșterea temporară în captivitate a animalelor tinere înainte de eliberarea lor.

Testele genetice au stabilit unde vor fi eliberați cei 62 de șerpi

Înainte de eliberare, fiecare dintre cei 62 de șerpi a fost supus unor analize genetice. Aproximativ o treime dintre exemplare au revenit în zonele din care proveneau mamele lor.

Restul au fost introduse în alte populații, pentru a contribui la creșterea diversității genetice. Autoritățile nu au făcut publice locurile exacte ale eliberării, pentru a proteja animalele împotriva capturării ilegale și a altor pericole.

Specia, cunoscută sub denumirea științifică Thamnophis sirtalis tetrataenia, trăiește în mod natural doar într-o regiune restrânsă a Californiei. Șerpii pot fi recunoscuți după coloritul spectaculos, cu dungi albastre-verzui, negre și roșii-portocalii.

Specia beneficiază de protecție federală încă din 1967, dar distrugerea habitatului, seceta și capturarea ilegală continuă să reprezinte amenințări.

Programul de conservare continuă. În 2026, grădina zoologică a primit peste 130 de pui suplimentari, care urmează să fie crescuți în captivitate înaintea unei noi etape de eliberare, planificate pentru 2027. Obiectivul pe termen lung este formarea a cel puțin zece populații capabile să se reproducă și să supraviețuiască independent, fiecare cu minimum 200 de exemplare.