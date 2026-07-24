Doi șoferi au fost la un pas să provoace o tragedie, după ce au ajuns cu mașinile într-o stație de alimentare, în urma unui accident într-o comună din Dolj.

Potrivit polițiștilor, un șofer care se îndrepta spre Caracal s-a angajat în depășirea unui alt autoturism, care se pregătea să facă un viraj spre stânga, fără să se asigure. În urma impactului, autoturismele au fost proiectate într-o stație de alimentare.

Accidentul a avut loc în comuna Coșoveni, din județul Dolj.

Ce spun polițiștii

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Astăzi, 24 iulie, în jurul orei 14.00, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier în comuna Coșoveni.

La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Dolj și Secției 4 Poliție Rurală Coșoveni care, din primele cercetări, au stabilit faptul că un autoturism condus în comuna Coșoveni, din direcția Craiova către Caracal, de un bărbat de 38 de ani, din Craiova, în timp ce s-ar fi angajat în depășirea unui autoturism condus de un bărbat de 32 de ani, din aceeași localitate, care la rândul său ar fi efectuat viraj stânga fără să se asigure, ar fi intrat în coliziune cu aceasta, ambele autoturisme încălcând marcajul longitudinal continuu.

Din impact, autoturismele au fost proiectate într-o stație de alimentare carburant.

În urma evenimentului rutier, bărbatul de 32 de ani a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la spital conștient și cooperant.

Conducatorii auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.