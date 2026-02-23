Antena Meniu Search
Un șofer de 50 de ani a plonjat cu Telsa într-un canal din Ungaria. Bărbatul a fost salvat, însă le-a mărturisit polițiștilor că nu își amintește cum a ajuns în apă.

Incidentul a avut loc sâmbătă după-amiază. Mașina Tesla a ajuns în canalul principal Hortobágy-Berettyó din estul Ungariei. Serviciile de urgență au fost chemate la fața locului și a fost nevoie de o operațiune tehnică de salvare și la transferul șoferului la spital.

Conform agenției locale de știri Haon, vehiculul a ajunst în canalul principal în circumstanțe care au rămas deocamdată neclare. Direcția de Management al Dezastrelor din Hajdú-Bihar a confirmat că pompierii profesioniști din Püspökladány au fost trimiși imediat la fața locului pentru a începe operațiunile de recuperare tehnică.

Informațiile inițiale indică faptul că doar șoferul se afla în mașină în momentul incidentului. Bărbatul, despre care se crede că are în jur de 50 de ani, a fost asistat de echipajele de urgență și transportat ulterior la spital în stare stabilă.

Misiunea nu s-a încheiat însă. Pompierii au început să lucreze pentru a recupera vehiculul scufundat din apă, operațiunile continuând până duminică dimineață. Alte unități din Karcag și Szeghalom s-au alăturat, de asemenea, operațiunii pentru a ajuta la scoaterea mașinii din canal. Rapoartele locale au declarat că șoferul a fost prezent în timpul recuperării și le-a spus jurnaliștilor că nu-și amintește cum a ajuns Tesla în apă. Un trecător a filmat vehiculul electric parțial scufundat în canal. Imaginile s-au viralizat pe rețelele de socializare.

