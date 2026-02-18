Antena Meniu Search
Vremea extremă a dat bătăi de cap şoferilor. Cei care s-au încumetat să iasă cu maşinile în această dimineaţă, 18 februarie, au avut parte de surprize neplăcute.

de Adrian Obreja

la 18.02.2026 , 11:14

Este şi cazul a doi şoferi din Galaţi pe care episodul de iarnă grea i-a prins nepregătiţi. Cei doi au încercat să circule pe un bulevard din Galaţi cu maşinile personale, un BMW, respectiv Tesla, dar nu au putut înainta şi au rămas blocaţi pe prima bandă. "Două maşini excelente, Tesla şi BMW, care se chinuie să plece de pe loc", spune un alt participant la trafic care a suprins momentul.

A nins puternic şi a viscolit noaptea trecută în judeţul Galaţi. Toate şcolile din judeţ au fost închise, iar cursurile au fost mutate online. Întreaga zonă a fost afectată de episodul de vreme rea. În Vrancea, un drum naţional a fost închis complet, la fel şi Autostrada A7. În Brăila, alte două drumuri au fost închise, drumuri care duc către Buzău. 

 

Adrian Obreja
tesla bmw galati ninsoare
Observator » Evenimente » "Două maşini excelente, Tesla şi BMW". Doi şoferi din Galaţi, rămaşi blocaţi: maşinile au patinat sever