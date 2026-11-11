A scos seminţele unei roşii din sandvişul McDonald's şi le-a plantat. În 3 luni a avut o recoltă neaşteptată

Un blogger din SUA a vrut să vadă dacă seminţele dintr-o felie de roşie dintr-un cheeseburger de la McDonald's mai pot da rod, aşa că a pus la cale un experiment cu un rezultat la care nu se aştepta.

A scos două seminţe dintr-un şandviş, le-a plantat şi a documentat evouţia lor, scrie Blic.

Primele plante au apărut după o săptămână

Pentru a ajuta semințele să încolțească, bloggerul a folosit o lampă specială pentru plante și o tavă încălzită. În scurt timp, au apărut lăstari atât din semințele pregătite separat, cât și din felia întreagă de roșie.

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După ce răsadurile s-au dezvoltat, americanul a mutat o plantă direct în grădină, iar pe cealaltă a pus-o într-un ghiveci de cinci litri. Le-a îngrijit fără să folosească substanțe chimice, a îndepărtat frunzele bolnave și a montat suporți din lemn pentru ca ramurile să nu se rupă sub greutatea fructelor.

Ce fel de roșii au crescut din semințele din cheeseburger

La trei luni de la începerea experimentului, răsadurile deveniseră tufe mari, încărcate de fructe. Planta din grădină s-a ramificat atât de mult, încât unele ramuri s-au îndoit până aproape de pământ din cauza greutății roșiilor. Bloggerul a spus că nu mai văzuse niciodată atât de multe fructe pe o singură plantă.

Surpriza a venit însă la recoltare. tânărul se aștepta să obțină roșii obișnuite, asemănătoare celor din cheeseburger, dar fructele au fost alungite și foarte dulci. Erau din soiul Roma.