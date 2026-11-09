Șobolanii nu hibernează, aşa că, atunci când nopțile devin reci, nu dispar, ci doar se mută în locuri mai călduroase. Iar spațiul uscat, cald și plin de hrană pe care îl caută seamănă adesea foarte mult cu propria noastră locuință. Iată unde se refugiază rozătoarele odată cu venirea iernii și cum poți preveni pătrunderea lor în pereții casei.

Unde se adăpostesc șobolanii iarna şi cum îi poţi ţine departe de casă - Shutterstock

În exterior, șobolanii trăiesc în vizuini săpate sub magazii, terase, grămezi de lemne și tufișuri dese, în apropierea unei surse de hrană. Vara, aceste locuri sunt suficiente. Totuşi, pe măsură ce temperaturile scad, hrana devine mai greu de găsit, iar vizuinile se răcesc. Prin urmare, rozătoarele caută adăposturi mai călduroase și mai apropiate de locurile în care pot găsi hrană.

Unde se ascund şobolanii pe timpul iernii:

Garaje și magazii, mai ales dacă acolo sunt depozitate hrană pentru animale de companie, semințe pentru păsări sau pubele de gunoi.

Spații de sub podea și subsoluri, unde țevile și centralele termice mențin o temperatură mai ridicată.

Mansarde și goluri din pereți, la care ajung cățărându-se pe țevi, cabluri sau crengile copacilor care se întind deasupra acoperișului.

În spatele și sub electrocasnicele din bucătărie, unde motoarele frigiderului sau ale mașinii de spălat vase degajă căldură.

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Toamna este perioada în care şobolanii încep să caute locuri potrivite pentru a se feri de temperaturi scăzute. Până când auzi zgomote de zgâriat în tavan, într-o noapte rece, de obicei au trecut deja ceva timp de când se află în apropiere.

Cum poți ține şobolanii departe de casă în această iarnă

Cea mai eficientă metodă nu este o capcană sau un repelent, ci închiderea căilor de acces. Potrivit departamentului de sănătate publică din comitatul San Luis Obispo, un șobolan poate trece printr-o deschizătură de dimensiunea unei monede de 50 de bani, iar un șoarece poate intra printr-o gaură cât o monedă de 10 bani.

Fă o inspecție în jurul casei și verifică fundația, gurile de aerisire, spațiile de sub uși și găurile prin care intră țevile, cablurile și conductele de gaz. Astupă găurile mici cu vată de oțel, fixată cu mastic de etanșare. Rozătoarele pot roade spuma și plasticul, dar nu și oțelul. Acoperă deschiderile mai mari cu plasă metalică, tablă sau ciment, potrivit The Coolist.

Montează garnituri de etanșare la baza ușilor exterioare și a ușii dintre garaj și locuință. Depozitează alimentele în recipiente închise ermetic, inclusiv hrana pentru animalele de companie și semințele pentru păsări păstrate în garaj. Depozitează lemnele de foc departe de pereții casei și nu direct pe pământ. Taie și crengile care ating acoperișul.

În interior, verifică spațiul de sub chiuvetă, din spatele aragazului și al frigiderului, precum și zonele în care podeaua se întâlnește cu peretele. Aceste spații pot duce direct în golurile din interiorul pereților.