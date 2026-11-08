Obiceiul de a merge cu mâinile la spate poate spune multe despre felul în care o persoană este percepută de cei din jur. Această postură este adesea asociată cu o atitudine calmă, cu atenția sau cu dorința de a transmite autoritate, însă nu reprezintă un indiciu sigur al emoțiilor sau al stării interioare, potrivit O Globo.

Gestul banal care poate schimba felul în care te percep ceilalți. Ce spun specialiștii în limbajul corpului - Profimedia

Cu toate acestea, cercetările științifice au analizat modul în care acest tip de limbaj corporal poate influența percepția noastră asupra celorlalți. Un astfel de studiu, publicat în revista științifică Lighting Research & Technology, a analizat indiciile vizuale pe care pietonii le folosesc pentru a evalua cât de sigură li se pare o situație atunci când întâlnesc alte persoane pe timp de noapte.

Ce spune știința despre această poziție

Studiul, intitulat „Semnale vizuale pentru evaluările interpersonale ale pietonilor”, a fost realizat de K. Hamoodh, S. Fotios și C. Cheal și publicat online în noiembrie 2022. Cercetătorii au analizat modul în care vizibilitatea feței și a mâinilor unei persoane influențează percepția observatorilor asupra siguranței.

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În cadrul experimentului, 44 de participanți au evaluat imagini cu persoane care păreau să meargă pe jos în medii nocturne. Fotografiile prezentau diferite poziții ale mâinilor și grade variate de vizibilitate a feței. Participanților li s-a cerut să evalueze cât de sigură li se părea fiecare situație.

Rezultatele au arătat că poziția mâinilor poate influența aceste evaluări. Mai exact, atunci când mâinile se aflau în spatele corpului, observatorii aveau tendința să perceapă situația ca fiind mai puțin sigură decât atunci când mâinile erau poziționate pe lângă corp sau în față.

Cu toate acestea, vizibilitatea feței a avut o influență mai mare asupra evaluărilor. Acest lucru sugerează că gesturile corporale pot contribui la impresia pe care o persoană o lasă asupra celorlalți, însă interpretarea lor depinde de ansamblul semnalelor percepute.

Poate descrie postura corpului starea emoțională a unei persoane?

Rezultatele trebuie interpretate cu prudență. Experimentul a analizat impresiile pe care o persoană le produce asupra observatorilor, nu emoțiile sau intențiile reale ale celui care își ține mâinile la spate. Prin urmare, ar fi greșit să concluzionăm că o persoană care adoptă această postură este îngrijorată, calmă, concentrată sau încearcă să transmită autoritate. În plus, cercetările nu stabilesc o semnificație psihologică universală pentru acest gest.

Un alt studiu, publicat în 2021 în revista Cortex, a analizat legătura dintre poziția mâinilor și anumite procese cognitive. Cercetătorii le-au cerut participanților să citească și să își amintească propoziții în timp ce își țineau mâinile în fața corpului sau împreunate la spate.

Rezultatele au arătat că menținerea mâinilor la spate a influențat procesarea propozițiilor referitoare la acțiuni efectuate cu mâinile și a redus capacitatea de a-și aminti anumite substantive asociate acestor acțiuni. Totuși, experimentul s-a concentrat asupra limbajului, memoriei și activității cerebrale, nu asupra semnificației emoționale a mersului cu mâinile la spate.

Deși postura corpului poate influența modul în care îi percepem pe ceilalți, aceste studii nu susțin ideea că un singur gest ne poate dezvălui personalitatea sau starea emoțională a unei persoane. Poziția mâinilor trebuie interpretată în funcție de circumstanțe, de celelalte mișcări ale corpului și de indiciile disponibile observatorului.

În plus, un astfel de obicei poate fi pur și simplu o poziție confortabilă pentru persoana respectivă, fără să existe vreo intenție anume. Prin urmare, mersul cu mâinile la spate nu are o semnificație psihologică unică, demonstrată de aceste studii. Dovezile disponibile permit analizarea modului în care această postură poate influența impresia celorlalți, dar nu pot determina ce gândește sau ce simte persoana care merge astfel.