A stat ascuns timp de 2.000 de ani lângă Muntele Templului. Ce au descoperit arheologii în Ierusalim

Descoperire arheologică rară în Ierusalim, care datează de pe vremea lui Iisus Hristos. Un complex vechi de 2.000 de ani s-a păstrat aproape intact.

Arheologii din Israel au descoperit, în apropiere de Muntele Templului din Ierusalim, un complex de băi rituale vechi de aproximativ 2.000 de ani, care datează din perioada în care a trăit Iisus. Construcția, păstrată într-o stare excepțională, ar fi fost folosită de pelerinii evrei care vizitau locul sfânt. Potrivit specialiștilor, descoperirea oferă noi informații despre ritualurile antice de purificare și despre originile botezului creștin, scrie Fox 29.

Săpăturile arheologice, anunțate la începutul acestei toamne, au fost realizate de cercetători de la Universitatea Ebraică din Ierusalim. Complexul a fost identificat în zona arheologică Ophel, situată imediat la sud de Muntele Templului, în apropierea unei intrări antice cunoscute sub numele de Poarta Triplă.

Construcția datează de la începutul secolului I d.Hr. și cuprinde trei băi rituale de mari dimensiuni, un bazin tencuit, o piațetă pavată și un sistem extins de alimentare cu apă.

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Complexul, aproape intact

Amplasat în apropierea Porții Triple, una dintre principalele intrări către Muntele Templului, complexul ar fi fost folosit de pelerinii care treceau prin ritualuri de purificare înainte de a vizita cel de-Al Doilea Templu din Ierusalim, potrivit cercetătorilor.

Reprezentanții universității au descris una dintre băile rituale drept „excepțional de bine conservată”. Structura are o înălțime de aproape 4,3 metri și păstrează plafonul original boltit din piatră, precum și un puț care, în Antichitate, asigura alimentarea cu apă.

"Conservarea unei structuri din perioada celui de-Al Doilea Templu, de la podea până la tavan, este extrem de rară în Ierusalim, mai ales într-un loc atât de central și de important din punct de vedere istoric", a transmis Universitatea Ebraică din Ierusalim într-un comunicat.

Coordonatorii săpăturilor, profesorul Uzi Leibner și profesoara Orit Peleg-Barkat, au descris structura monumentală din piatră, dedicată în întregime purificării rituale, drept „un fenomen cu adevărat fără precedent”.

„Complexul se află în centrul cercetărilor noastre privind arheologia pelerinajelor din perioada celui de-Al Doilea Templu: modul în care zona aflată imediat la sud de Muntele Templului a fost amenajată pentru a primi numeroșii pelerini care veneau la Ierusalim pentru a vizita Templul și activitățile și ritualurile care aveau loc în apropierea porților sale”, au explicat arheologii.

Monede antice, descoperite printre ruinele Ierusalimului

Complexul păstrează și urme ale distrugerii Ierusalimului de către forțele romane, în anul 70 d.Hr.

Arheologii au descoperit zeci de monede care datează din perioada Primei Revolte Evreiești împotriva Romei. Acestea au fost găsite pe podelele complexului și printre resturile rămase în urma distrugerii orașului.

Săpăturile au scos la lumină și o instalație publică de purificare mai veche, situată sub complexul descoperit. Aceasta include o altă baie rituală de mari dimensiuni, despre care cercetătorii cred că datează din secolul I î.Hr.

Existența structurii mai vechi sugerează că locul era folosit pentru ritualuri de purificare cu mult înainte ca Ierusalimul să fie distrus de romani.

Legătura cu Iisus și originile botezului creștin

Deși Iisus și discipolii săi ar fi putut, teoretic, să viziteze complexul de băi rituale, nu există dovezi în Noul Testament care să confirme acest lucru, a explicat Candida Moss, profesoară de teologie la Universitatea din Birmingham, unde deține catedra Edward Cadbury.

Specializată în istoria creștinismului timpuriu, Moss a declarat pentru Fox News Digital că descoperirea oferă informații importante despre practicile evreiești antice de purificare, care au contribuit la formarea ritualului creștin al botezului.

Între secolul I î.Hr. și secolul I d.Hr., băile rituale au devenit tot mai populare în rândul evreilor din Iudeea și Galileea. Acest lucru este demonstrat de numărul tot mai mare de instalații de imersiune construite în perioada respectivă, a explicat specialista.

Ea a oferit exemplul comunității de la Qumran, asociată cu Manuscrisele de la Marea Moartă, ai cărei membri foloseau zilnic băi rituale cunoscute sub numele de mikva'ot.

Potrivit profesoarei, interesul tot mai mare pentru băile rituale ajută și la înțelegerea popularității lui Ioan Botezătorul, precum și a adoptării botezului de către discipolii lui Iisus.

"Ceea ce demonstrează această descoperire este că botezul, un ritual pe care mulți oameni îl consideră exclusiv creștin, a apărut dintr-un ansamblu mai larg de practici evreiești antice de îmbăiere și purificare", a explicat Moss.

"Acest lucru poate ajuta, la rândul său, la explicarea popularității lui Ioan Botezătorul și a utilizării botezului de către discipolii lui Iisus", a adăugat ea.