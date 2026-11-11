Un buton misterios din locuinţă îţi poate salva viaţa. Specialiştii recomandă să-l verifici de 2 ori pe an

În multe locuințe, tabloul electric este un loc la care ajungem doar atunci când se întrerupe curentul. Totuși, un buton mic, trecut adesea cu vederea, poate fi esențial pentru siguranța noastră. Specialiștii avertizează că verificarea periodică a siguranţei diferențiale poate face diferența între viață și moarte.

Instalațiile electrice moderne sunt prevăzute cu o siguranţă diferențială, care oprește alimentarea cu energie atunci când detectează o scurgere periculoasă de curent. Acesta are rolul de a proteja oamenii împotriva electrocutării.

Organizația germană HEA recomandă verificarea dispozitivului cel puțin o dată la șase luni. Specialiștii de la TUV Rheinland recomandă chiar testarea lui de până la trei ori pe an, scrie Onet.

De ce este atât de important întrerupătorul diferențial

Potrivit lui Martin Auer, specialist în cadrul inițiativei Elektro+, siguranţa diferențială poate detecta chiar și pierderi foarte mici de curent și poate opri alimentarea într-o fracțiune de secundă.

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Cum verifici dacă butonul funcționează? Pe siguranţa din tabloul electric există un buton marcat cu litera T. Acesta trebuie apăsat pentru a verifica dacă dispozitivul întrerupe alimentarea cu energie.

După apăsarea butonului, curentul ar trebui să se oprească. Ulterior, întrerupătorul poate fi repus în funcțiune. Dacă dispozitivul nu reacționează la apăsarea butonului, este recomandat să chemi imediat un electrician. În caz contrar, instalația nu mai oferă protecția necesară împotriva electrocutării.