Fierberea pastelor pare una dintre cele mai simple operațiuni din bucătărie, însă există câteva trucuri care pot face diferența între o masă pregătită fără probleme și o plită plină de apă și spumă.

Ce se întâmplă când spuma din oala cu paste atinge lingura de lemn - Shutterstock / Profimedia

Când fierbi paste, o lingură de lemn așezată de-a curmezișul oalei poate împiedica, pentru scurt timp, spuma să dea în foc. Efectul depinde de două lucruri care se schimbă chiar în timpul fierberii: temperatura lingurii și cât de uscat este lemnul.

De ce se ridică spuma atât de repede

În apa simplă, bulele care ajung la suprafață se sparg repede. Odată adăugate pastele, amidonul pe care îl eliberează în timpul fierberii schimbă felul în care se comportă bulele, potrivit Cqu. Amidonul îngroașă apa și formează o peliculă lipicioasă în jurul bulelor, care rezistă acum ceva mai mult. Până să se spargă primul strat, de dedesubt vine deja altul. Așa poate ajunge spuma la buza oalei în doar câteva clipe.

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Un fenomen asemănător se observă la lapte, unde intervine și cazeina. Această proteină contribuie la formarea unei pelicule în jurul bulelor. Ele sunt mai mici decât cele din apa în care fierb pastele, dar și spuma de lapte poate urca rapid.

De ce contează ca lingura să fie uscată

În punctul în care spuma întâlnește lemnul, lingura mai rece îi scade ușor temperatura, iar suprafața poroasă favorizează spargerea bulelor. După câteva minute deasupra aburului, aceeași lingură se comportă diferit: lemnul s-a încălzit, porii s-au umezit, iar pe suprafață s-a depus amidon. Bulele se pot aduna din nou, chiar dacă lingura a rămas la locul ei.

Dacă spuma începe iar să urce, poți folosi chiar lingura de pe margine ca să amesteci pastele și să destrami stratul de bule. Pentru restul fierberii, autoarele recomandă să reduci focul. Ajută și alegerea unei oale mai încăpătoare, care lasă suficient spațiu între apă și marginea vasului.