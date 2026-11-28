Când renovezi, protejarea detaliilor mici poate deveni una dintre cele mai enervante etape. Clanțele, marginile și zonele greu accesibile sunt expuse accidental la stropi. Există însă un truc simplu, cu un obiect pe care îl găsești în aproape orice bucătărie, care te poate scuti de această problemă.

Cum vopsești ușa fără să demontezi clanța. Ai nevoie doar de un obiect din bucătărie - Shutterstock / Profimedia

O bucată de folie de aluminiu strânsă în jurul clanței o protejează de stropii de vopsea. Trucul este util mai ales la mânerele rotunde, unde banda de mascare se încrețește pe curbe și poate lăsa porțiuni descoperite.

Locul cel mai greu de curățat este la baza mânerului. O picătură care se prelinge în șanțul îngust dintre mâner și placa de prindere devine greu de îndepărtat după ce se usucă. Folia de bucătărie se mulează pe ambele piese, astfel încât clanța poate rămâne montată cât timp vopsești ușa, explică Hunker.

Pentru a proteja clanța, rupe o bucată de folie suficient de mare încât să acopere mânerul dintr-o singură înfășurare. Preseaz-o ușor cu degetele pe contur, apoi potrivește-i marginile în jurul plăcii de prindere. Aici contează precizia: folia trebuie să acopere metalul până la margine și să lase liberă suprafața ușii pe care urmează să o vopsești. După ce vopseaua s-a uscat, poți desface folia.

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Forma mânerului dictează și alegerea materialului. Pentru o clanță cu o placă metalică lată sau pentru o yală electronică prevăzută cu tastatură, banda de mascare poate fi mai ușor de așezat exact pe contur.