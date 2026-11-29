Cojile de ouă sunt folosite de mulți grădinari ca sursă naturală de calciu pentru plante, însă presărarea lor în jurul roșiilor nu rezolvă problema petelor închise la culoare care apar la baza fructelor.

De ce nu ar trebui să pui cojile de ouă direct lângă roșii. Greșeala care îți poate compromite recolta - Shutterstock / Profimedia

Unii grădinari păstrează cojile de ouă pentru compost. Alții le mărunțesc și le presară în jurul roșiilor, în speranța că vor preveni apariția petelor închise la culoare de la vârful fructelor. Cojile conțin calciu, însă între momentul în care ajung în pământ și cel în care planta poate folosi mineralul pot trece ani.

De ce pot apărea pete chiar și într-un sol bogat în calciu

Pata care apare la capătul roșiei, în locul unde a fost floarea, este semnul unei tulburări numite putregai apical. Aceasta poate afecta și ardeii. Problema apare atunci când fructul în creștere primește prea puțin calciu, chiar dacă solul conține deja o cantitate suficientă.

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Apa transportă calciul prin plantă. Dacă udarea este neregulată, cantitatea care ajunge la fruct poate fi insuficientă. De aceea, când apar primele pete, merită verificat cât de uniform se menține umiditatea pământului între două udări. O analiză a solului poate lămuri dacă este nevoie și de îngrășământ.

Ce rost are să păstrezi cojile pentru compost

Potrivit autoarei, cojile pot avea nevoie de unu până la cinci ani pentru a se descompune. Chiar și mărunțite, ele eliberează calciul prea lent pentru roșiile care se formează vara aceasta.

În compost însă, timpul lucrează în favoarea grădinarului: cojile se descompun treptat, alături de alte resturi din bucătărie. Dacă la folosirea compostului se mai văd fragmente de coajă, acest lucru este firesc.