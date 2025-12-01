Antena Meniu Search
Video Cât încasează Mariah Carey în fiecare an din piesa "All I want for Christmas"

De-a lungul anilor, Mariah Carey a devenit sinonimă cu Crăciunul, diva făcând glume în fiecare an despre decongelarea pentru sezonul festiv imediat ce sosește decembrie.

de Redactia Observator

la 01.12.2025 , 16:14
Cât încasează Mariah Carey în fiecare an din piesa "All I want for Christmas" - Profimedia

Cineva în vârstă de 56 de ani a vorbit întotdeauna despre dragostea ei autentică pentru Crăciun, așa că este logic ca ea să aibă una dintre cele mai emblematice melodii de sărbători din toate timpurile, All I Want For Christmas.

Deși este o femeie care nu se teme să-și recunoască propriile talente, chiar și Mariah a recunoscut că este încă surprinsă de succesul melodiei, pe care a început să o scrie pe o claviatură mică la începutul anilor '90.

"Scopul meu a fost să fac ceva atemporal, astfel încât să nu pară din anii '90", a spus ea anterior, adăugând: "Îmi plac foarte, foarte mult sărbătorile. Nu este o făcătură."

Articolul continuă după reclamă

Câți bani câștigă Mariah Carey din melodie?

Se pare că eforturile cântăreței au dat roade, deoarece All I Want For Christmas este oficial cea mai ascultată melodie de Crăciun din toate timpurile și îi aduce artistei încasări din drepturi de autor de aproximativ 2 până la 3 milioane de lire sterline în fiecare an, conform The Independent.

A fost lansată pentru prima dată în 1994, iar aproape trei decenii mai târziu, până în 2023, se spune că piesa a încasat peste 75 de milioane de lire sterline.

Cântecele de Crăciun câștigă prin drepturi de autor de fiecare dată când sunt difuzate, fie că este vorba de servicii de streaming, la radio sau ca parte a reclamelor TV, deși modul în care redevențele sunt împărțite între artist și alte persoane implicate în realizarea melodiei depinde în întregime de melodie.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

mariah carey all i want for christmas is you redevente craciun avere mariah carey
Cât încasează Mariah Carey în fiecare an din piesa "All I want for Christmas"