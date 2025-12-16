Insula unde accesul bărbaţilor este strict interzis. Aici femeile în sfârşit se pot relaxa aşa cum şi-ar dori

A vrut un loc în care să se relaxeze şi să stea departe de bărbaţi, însă s-a decis să ofere acest lucru şi altor reprezentante ale sexului frumos. Aşa că a creat „Raiul femeilor”, o insulă în care doar ele au acces.

Antreprenoarea Kristina Roth s-a gândit la o oază de libertate pentru femei. A cumpărat o insulă în largul coastelor baltice ale Finlandei şi aşa a luat naştere proiectul SuperShe.

Insula unde accesul bărbaţilor este strict interzis

„Femeile nu se bucură suficient unele de altele. Avem cluburi pentru bărbați, terenuri de golf pentru bărbați, dar puține locuri în care femeile puternice să se adune laolaltă”, declara Roth pentru publicația Newsweek în urmă cu ceva timp.

Articolul continuă după reclamă

Femeia de afaceri a renovat treptat clădirile, le-a echipat cu o instalație de spa și saune finlandeze, iar femeile care aleg să vină aici scapă nu doar de bărbaţi, dar şi beneficiază de un program divers de relaxare: cursuri de yoga, fitness, activități în natură.

„Femeile trebuie să petreacă mai mult timp împreună. Când sunt în concediu cu bărbații, femeile pot deveni restrase. Vrem ca insula SuperShe să fie o sursă de tinerețe și un spațiu în care femeile să se poată reinventa, un loc în care să se recalibreze fără a fi distrase”, spune Kristina Roth într-un mesaj postat pe site-ul proiectului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Excluşi din Medicină pentru concedii medicale ilegale. Vi se pare o măsură prea drastică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰