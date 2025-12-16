Spiritul sărbătorilor pluteşte deja în birourile firmelor. Şefi şi subalterni abia aşteaptă să facă schimb de cadouri anonime. Tradiţia Secret Santa se răspândeşte tot mai mult, iar departamentele de resurse umane chiar o încurajează. Asemenea evenimente aduc energie pozitivă în echipe şi ajută colegii să lege o relaţie bună.

Schimbul amuzant de cadouri, în care tu ştii cui dăruieşti, dar habar nu ai cine îţi pune darul sub brad, a fost importat din America. Emma, cea mai tânără angajată a unei companii, a avut iniţiativa să organizeze momentul-surpriză.

"M-am inspirat de la facultate, de la colegi care în fiecare an organizează Secret Santa și m-am gândit să facem și în colectivul nostru de la birou pentru că suntem tineri și de ce nu să ne bucurăm", a spus Emma.

Secret Santa, prilej de petrecere și socializare

În unele companii, Secret Santa a fost un motiv pentru o petrecere de la care nimeni nu a plecat fără cadou.

"Secret Santa este de fapt tot o idee de-a mea pentru că acum gândește-te și tu am depășit 8 miliarde, păi îți dai tu seama moșul e numai unul. Mi se pare o idee foarte bună pentru că, de fapt, ea leagă oameni, comunități care își fac bucurii unii altora. Moș Crăciun, puteți să fiți oricare dintre voi, cu barbă sau fără", a explicat "Moşul".

"Dacă cel care aduce cadoul dorește să-și dezvăluie identitatea, are posibilitatea, avem niște bilețele pe care își trec numele și la sfârșit pot chiar să ia legătura unii cu ceilalți", a precizat Diana Henche, angajată.

Cadouri anonime și surprize dezvăluite la final

Cei care conduc echipe mari consideră că acest Moş Crăciun modern este o bună ocazie să îşi cunoască mai bine subalternii.

"Avem Secret Santa, și avem tombolă, și toată lumea pleacă de aici cu câte un cadou, chiar dacă nu a câștigat la tombolă sigur pleacă cu minim o carte. Mâncăm ceva bun, un cozonac și sărbătorim Crăciunul așa, în acest fel", a explicat Laura Ivancioiu, organizator.

Secret Santa este doar un pretext pentru distracţie. Toată lumea ştie că va primi cadou dulciuri, căni sau accesorii de birou.

Efecte care durează dincolo de sărbători

Astfel de evenimente nu aduc doar un zâmbet de moment, ci efecte durabile: 3 din 10 angajați spun că starea de bine de după Secret Santa îi ajută să reziste mai bine stresului de la birou între trei şi şase luni.

