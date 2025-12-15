Magnat chinez, tată a sute de copii în SUA. Ce se ascunde în spatele maniei moştenirii "perfecte"

Un magnat chinez este tatăl a sute de copii în SUA. Cazul său a fost dezvăluit de Wall Street Journal şi a ieșit la iveală după ce un judecător din Los Angeles i-a respins cererea de paternitate. Cazul lui Xu Bo, în vârstă de 48 de ani, nu este singular. Zeci de agenții au apărut în China pentru a ajuta persoanele bogate să aibă copii în SUA: scopul este apoi de a alege succesorul „cel mai potrivit”.

Filosofia din spatele acestei povești, demnă de o poveste science fiction de Philip K. Dick, precum Offspring, este incredibil de simplă: dacă ești bogat, poți face ce vrei.

Xu Bo, un miliardar chinez care a devenit extrem de bogat datorită jocurilor online fantasy, a pus la cale un „program” pentru a avea moştenitori cu ajutorul unor mame surogat din Statele Unite. Adevărul a ieşit la iveală când Amy Pellman, o judecătoare de dreptul familiei din Los Angeles, a devenit suspicioasă cu privire la numeroasele cereri de paternitate ale aceleiaşi persoane.

100 de copii pe care nu i-a văzut niciodată

Xu Bo cerea drepturi părintești pentru cel puțin patru copii nenăscuți, iar cercetările suplimentare ale instanței au arătat că deja avusese sau era în proces de a avea cel puțin încă opt copii, toți prin intermediul mamelor surogat. Acest lucru a scos la iveală un fenomen care dura de ani de zile și era posibil doar datorită legilor din Statele Unite care permit cu ușurință astfel de sarcini în numele altora.

Potrivit Wall Street Journal, care a solicitat confirmarea zvonurilor apărute la tribunal, un purtător de cuvânt al Duoyi Network, compania magnatului născut în 1977 în Wuhan, în centrul-estul Chinei, a negat totul, definind incidentul drept „pură fantezie”.

Cercetările făcute arată însă că Xu Bo nu numai că este deja tatăl a cel puțin o sută de copii pe care nu i-a văzut încă, toți băieți, pentru că „sunt superiori fetelor”, încredințați în prezent în grija moașelor din Irvine, California, aflate în impas juridic de când tribunalul din Los Angeles a suspendat procesul.

Moştenitorul perfect

Se spune, de asemenea, că are încă trei sute de alți copii împrăștiați prin China: unii făcuţi tot cu ajutorul mamelor surogat, alţii cu ajutorul unor iubite în afara căsătoriei.

„Oficial”, Xu are 12 copii cu șase femei diferite, nefiind căsătorit cu niciuna dintre ele. De ce? „Nu cred în căsătorie”, a răspuns Xu Bo odată la o întrebare, „deoarece cuplurile divorțează adesea, iar femeile plătesc cel mai mare preț. Cred, însă, că dacă un bărbat și o femeie se unesc neoficial, totul este mai ușor în caz de separare”.

Povestea „împăratului din viața reală”, așa cum este cunoscut regele jocurilor online, a scos la iveală un fenomen din ce în ce mai răspândit în rândul chinezilor bogați, dornici să „își dea” un număr suficient de moștenitori din care să aleagă cel mai potrivit succesor, la fel cum se întâmpla în rândul conducătorilor dinastici, și poate să exploateze puterea banilor pentru a selecta gene materne: frumusețe, inteligență, putere.

Wall Street Journal relatează, de asemenea, că Wang Huiwu, un manager bogat, ar fi plătit modele americane și alte femei „superioare” pentru a obține ovule care să-i permită să procreeze zece fetițe, care, odată crescute, urmau să fie căsătorite cu zece „oameni puternici”. Scopul: a crea alianțe între familii importante, așa cum se făcea în China imperială.

Alături de aceste cazuri extreme, există numeroșii chinezi bogați care, poate din lipsă de timp sau pur și simplu din cauza vârstei înaintate, se bazează pe nașteri prin mame surogat pentru a-și continua descendența. Ca să nu mai vorbim de cuplurile de același sex, nerecunoscute în Republica Populară, care doar în acest fel pot spera să experimenteze bucuria de a avea un fiu sau o fiică.

