Dacă ai călătorit cu avionul, probabil ai observat că atmosfera din cabină se schimbă în ultimele minute înainte de aterizare. Luminile sunt reduse, iar acest lucru se întâmplă chiar și atunci când afară nu este întuneric. Măsura nu este întâmplătoare și are legătură cu modul în care pasagerii și echipajul trebuie să reacționeze în anumite situații.

De ce se sting luminile în avion înainte de aterizare - Shutterstock / Profimedia

La o aterizare de noapte, echipajul reduce intensitatea luminilor din cabină pentru ca ochii pasagerilor să se obișnuiască treptat cu întunericul. Dacă avionul trebuie evacuat, cei de la bord pot distinge mai repede indicatoarele de ieșire și drumul până la uși.

Efectul seamănă cu cel pe care îl observăm când ieșim seara dintr-o încăpere puternic luminată. În primele clipe, detaliile din jur sunt greu de deslușit. În funcție de contrast, poate dura de la câteva secunde la câteva minute până când vedem suficient de bine pentru a ne orienta. Anubha Jaiswal, însoțitoare de bord la compania IndiGo, a explicat pentru Condé Nast Traveller Middle East că echipajul reduce lumina încă din timpul apropierii de aeroport tocmai pentru ca această adaptare să înceapă înainte de aterizare. Aceeași măsură se aplică și la decolare.

Mai există un avantaj, vizibil de la locul de lângă geam. Când lumina din cabină scade, pasagerii și însoțitorii de bord disting mai clar ce se întâmplă dincolo de hublou. Astfel, pot observa mai ușor ceva neobișnuit în apropierea avionului sau pe pistă.

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Pasagerii pot remarca schimbarea și la un zbor de după-amiază. Potrivit publicației, multe companii aeriene reduc iluminatul la aterizare indiferent de oră, deoarece lumina de afară se poate schimba pe măsură ce aeronava se apropie de pistă.