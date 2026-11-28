Privit de pe scaunul de lângă geam, micul orificiu din hublou poate da impresia că străpunge fereastra avionului. În realitate, el ajunge doar până în spațiul dintre două panouri. Pe acolo trece suficient aer pentru ca presiunea de pe cele două fețe ale panoului din mijloc să se egalizeze.

De ce există o gaură minusculă în hubloul avionului. Rolul neașteptat pe care îl are în timpul zborului - Shutterstock / Profimedia

Hubloul avionului are trei panouri transparente din material acrilic. Cel pe care pasagerul îl poate atinge protejează celelalte două panouri de zgârieturi. Orificiul se află în cel din mijloc, iar panoul exterior separă cabina de aerul de afară, explică publicația ScienceAlert.

Pe măsură ce avionul urcă, presiunea atmosferică scade. În cabina presurizată, ea rămâne mai ridicată decât afară. Prin micul orificiu, aerul din cabină pătrunde în spațiul dintre panoul din mijloc și cel exterior, potrivit Science Alert.

Astfel, în timpul unui zbor obișnuit, panoul exterior preia diferența de presiune, iar cel din mijloc rămâne o protecție de rezervă. Dacă panoul exterior se deteriorează, cel din mijloc poate prelua această sarcină, iar sistemul de presurizare poate compensa pierderea de aer prin orificiu.

Articolul continuă după reclamă

Pentru pasagerul de la geam există și un beneficiu mai ușor de observat. Micul orificiu contribuie la reducerea condensului dintre panouri, astfel încât hubloul să rămână limpede chiar și atunci când diferența de temperatură dintre cabină și exterior este mare.